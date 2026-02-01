LVBP: Ángel Reyes se pone a un paso de igualar a Pablo Sandoval como el mejor jonronero de Magallanes en finales

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes le dio un golpe casi mortal a Caribes con su tercera victoria en la gran final de la LVBP, y Ángel Reyes aprovechó para hacer su aporte con un cuadrangular que destaca por su valor colectivo e individual. El jugador de los eléctricos puso su rubrica en el cuarto juego de la final con un jonrón en medio de una brillante jornada que culminó con marca de 5-4.

El cuadrangular solitario de Reyes llegó en la octava entrada para poner la pizarra 14-5 en ese momento. Y aunque parece que su batazo de vuelta completa fue más testimonial que otra cosa, lo cierto es que ese estacazo ahora lo ubica en el segundo escalón de los jugadores de Magallanes con más jonrones en finales, igualado con otras destacadas figuras.

Reyes llegó a cinco cuadrangulares en finales, mismos dígitos que nada más y nada menos que Luis Raven, Robinson Chirinos y Endy Chavez, todos ellos peloteros destacados y figuras en la pelota venezolana. Por delante de Ángel solo aparece Pablo Sandoval, quien con seis jonrones es el líder histórico de los Navegantes del Magallanes cuando se refiere a batazos de vuelta completa en finales.

La gran oportunidad de Ángel Reyes para igualar a Pablo Sandoval

El quinto de la gran final aparece como una chance de oro para Ángel Reyes en ese reto personal de igualar al panda como los mejores jonroneros de Magallanes en finales, eso sin contar que en caso de que Caribes gane al menos un juego, las posibilidades de Reyes se podrían multiplicar hasta un posible séptimo y decisivo, pero es algo que en este momento parece complicado.