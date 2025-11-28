El juego de la imaginación: Los canjes de fantasía de MLB

Suscríbete a nuestros canales

La temporada baja 2025-2026 de las Grandes Ligas ya tiene su dosis de fantasía y polémica. En un esfuerzo por encender el debate entre los aficionados, el analista de MLB.com Anthony Castrovince ha publicado una lista de siete canjes "audaces, ridículos e improbables" que involucran a tres equipos en cada operación, moviendo a algunas de las estrellas más grandes del béisbol.

El objetivo de estas propuestas, según el autor, no es la predicción, sino la generación de conversación al mover piezas tan importantes como los ases de pitcheo y los jóvenes talentos.

El canje "Cy-smico": Un intercambio de ases entre tres equipos

La propuesta más impactante involucra a dos ganadores del Premio Cy Young 2025 en un movimiento triangular que redefine rotaciones:

New York Mets: Adquirirían al lanzador zurdo Tarik Skubal de los Tigres, el as genuino que la rotación de Queens necesita urgentemente.

Detroit Tigers: Recibirían al fenómeno Paul Skenes de los Piratas, reemplazando a un as por otro con control contractual a largo plazo (hasta 2029), encajando mejor en su línea de tiempo.

Pittsburgh Pirates: Recibirían un enorme paquete de prospectos (incluyendo cuatro del Top 100) de los Mets y los Tigres, como Jett Williams, Jonah Tong, Max Clark y Bryce Rainer, para asegurar una reconstrucción sólida de cara al 2027.

El shock de la I-95: Rutschman a Filadelfia

Otra propuesta que rompería la estructura de la Liga Americana se centra en el receptor All-Star y referente de los Orioles, Adley Rutschman, quien iría a los Filis:

Philadelphia Phillies: Obtendrían a Adley Rutschman para reemplazar al agente libre J.T. Realmuto.

Baltimore Orioles: Recibirían al lanzador abridor MacKenzie Gore (recientemente All-Star) y al receptor venezolano Keibert Ruiz , asumiendo su contrato para emparejarlo con Samuel Basallo.

Washington Nationals: Se llevarían al bateador designado Nick Castellanos y una valiosa reserva de prospectos, liberando a la directiva de la carga financiera a largo plazo de Ruiz.

Buxton refuerza a los Rojos

La lista también incluye el movimiento del talentoso, pero propenso a lesiones, jardinero central Byron Buxton, a pesar de tener una cláusula de no cambio: