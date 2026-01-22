¿Servando y Florentino no pueden entrar a Argentina? Así responden los cantantes

Suscríbete a nuestros canales

Tras las tergiversadas noticias que han estado circulando en algunos medios de comunicación y redes sociales luego del comunicado sobre la postergación del concierto de Servando y Florentino en Buenos Aires (Argentina), queremos dejar claro que Los Hermanos Primera, ni ninguna de las personas de su equipo, tienen ningún tipo de prohibición de entrada al país.

Los cantantes rompen el silencio

En relación con el proceso de visado, es importante aclarar que los trámites de solicitud nunca llegaron a ser ingresados formalmente ante las autoridades correspondientes, por lo que en ningún momento existió una negativa, rechazo o impedimento migratorio para los artistas.

La postergación del concierto responde exclusivamente a los tiempos administrativos propios del proceso migratorio, los cuales, al no haberse iniciado con la antelación requerida, no permitían garantizar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la fecha originalmente prevista.

Ante esta situación, y considerando la duración, revisión y exigencias propias del proceso, no era posible asegurar la correcta realización del evento, motivo por el cual se tomó la decisión de postergar de manera preventiva, responsable y respetuosa con el público.

Aclarando la situación

Es importante destacar que Los Hermanos Primera mantienen una relación sólida, constante y exitosa de más de 15 años con Argentina, con el público argentino y con la comunidad venezolana residente en el país. A lo largo de su trayectoria se han presentado e los escenarios más importantes de Buenos Aires, como el Movistar Arena, Estadio Obras y Teatro Gran Rex, sin que jamás haya existido inconveniente a nivel migratorio, legal o de ningún otro tipo.

Su profesión ha sido, es y seguirá siendo ser artistas comprometidos con llevar su música y su talento a cada escenario, actuando siempre con respeto, responsabilidad y profundo amor por su público en cada país que visitan.