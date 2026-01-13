Julio Iglesias es acusado por dos extrabajadoras de abuso sexual ¡Escándalo!

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor español Julio Iglesias es acusado por dos mujeres de supuesto abuso sexual en el año 2021. Las denuncias se dan luego de una larga investigación realizada por dos importantes medios, que constataron los fuertes señalamientos de las afectadas.

Acusaciones en contra de Julio

Afirman que las mujeres buscaron ayuda de profesionales por las intensas secuelas que les dejó los supuestos actos cometidos por el intérprete de “Me Va, Me Va”.

Entre las acusaciones destacan que según se les pasó la lengua por diferentes zonas íntimas, penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales a ellas y otras trabajadoras.

Las mujeres dicen tener documentos, fotografías, mensajes y evidencias de todo lo ocurrido en República Dominicana, Bahamas y España, donde al artista tiene villas, en especial en Punta Cana, que llamaron como “La casita del terror”.

Una de las mujeres era empleada de hogar y la otra se dedicaba a la fisioterapia.

“El informe presenta testimonios de exempleadas que describen supuestas irregularidades ocurridas en 2021 en varias de las residencias del artista. Antes de su publicación, se realizaron revisiones editoriales y legales independientes del material para garantizar los más altos estándares periodísticos”, dicen en el trabajo de investigación.

¿Quiénes son los medios responsables?

El Diario de España Y Univisión Noticias de Estados Unidos, son los encargados de toda la información presentadas por las féminas, quienes también señalaron que tras los supuestos abusos fueron sometidas a pruebas de embarazo, y exámenes para detectar cualquier enfermedad.

"Él generaba un poder enorme en ti, que tenía que hacerlo sí o sí. Eran abusos sexuales y verbales, no solo conmigo, sino con muchas. No tenía la opción en decir que no. Era Julio Iglesias y yo era nadie", dice una de las mujeres.

El nacido el 23 de septiembre de 1943 y reconocido como el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo, ha tenido diversos amores a lo largo de su vida como Isabel Preysler, madre de sus hijos María Isabel, Julio José y Enrique Iglesias.

Hasta el momento el artista de 82 años y su equipo, no se han pronunciado por las fuertes acusaciones, que aún no se conoce si serán llevadas ante la justicia.