Julio Iglesias: Justicia española archiva acusaciones de abuso sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, informó que las acusaciones de abuso sexual en contra del cantante español Julio Iglesias, queda archivado por ocurrir los supuestos hechos en el extranjero y que el artista no reside en la madre tierra.

Archivada de denuncia

Fiscalía indicó que los tribunales de España no tienen la competencia y jurisdicción necesaria para investigar todos lo hechos que las dos mujeres alegan en un documental realizado por los medios El Diario y Univisión de Estados Unidos.

Fue hace semanas que el trabajo especial tomó los medios de comunicación, por las fuertes declaraciones que las mujeres dieron indicando que el intérprete “Me va me va”, las abuso en una Villa de Punta Cana, República Dominicana, y Bahamas.

“La totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español. Ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias”, notificaron en un documento.

En este sentido, indicaron que aunque en un principio habían abierto la investigación, no se puede llegar más allá, ya que fueron testimonios, más no una denuncia pública ante la Fiscalía. “Aun existiendo, no se puede continuar con la investigación al no tener jurisdicción para ello”, dicen.

Julio y su defensa

El padre del cantante Enrique Iglesias, había mencionado hace días en un texto publicado en su perfil de Instagram, que junto a su equipo de abogados llegarían hasta el final de la demanda para limpiar su imagen.

Mostraron unos mensajes que ambas mujeres le habían escrito a Julio, con palabras muy cariñosas que contrarrestaron las declaraciones que habían dado en el documento, de los supuestos abusos en el año 2021.