Cristina Saralegui le declara amor a Julio Iglesias, tras señalamientos de abuso

La legendaria presentadora cubana Cristina Saralegui ha utilizado sus redes sociales para mostrar apoyo al cantante Julio Iglesias. Todo luego de las acusaciones que se han registrado en un documental de El Diario de España y Univisión de Estados Unidos.

Mal momento para Julio

En el reportaje dos mujeres acusan al intérprete de “Me va, me va”, de según haberlas abusados en varias ocasiones, maltratos y hasta supuestas propuestas de realizar tríos con otras empleadas.

El español, uno de los artistas más importantes y respetados ha reaccionado a los señalamientos, asegurando que trabaja en recopilar las pruebas para mostrar su inocencia y limpiar su imagen.

La justicia española ya se encuentra realizando todas las investigaciones pertinentes, para aclarar la situación que ha tomado mucha fuerza en los medios de comunicación de todo el mundo.

Mensaje de Cristina

Tras la polémica Julio ha sido respaldado por varios amigos, entre ellas la presentadora Cristina Saralegui a quien conoció hace muchos años y hasta visitó el programa que ella tenía en Univisión.

En Instagram, la rubia posteó una foto en su época de juventud en un bonito abrazo con el padre de Enrique Iglesias.

Sin embargo, lo más significativo fue el mensaje con el cual acompañó la publicación que dice: “Te quiero mucho y te apoyo, mi amor”, escribió.

Los mensajes no se hicieron esperar en el post, unos a favor y otros totalmente en contra.