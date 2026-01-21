Reviven declaraciones contra Julio Iglesias por "Descarada promiscuidad"

Suscríbete a nuestros canales

Antonio del Valle, fue un mayordomo que trabajó por muchos años con el cantante y compositor español Julio Iglesias. El hombre de nuevo toma foco en los medios, por unas declaraciones que realizó en 1986 hablando de lo que se vivía en la mansión del intérprete de 82 años.

Extrabajador de Julio rompe el silencio

El testimonio fue sacado de nuevo a la luz por una periodista española en el programa “Directo al grano”, en el que comentaba que el entorno en casa de Iglesias era completo de machismo para las mujeres, que laboraban y lo visitaban.

Valle fue mucho más allá y señaló que Julio, que tiene el reconocimiento del artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo, realizaba una “descarada promiscuidad”, en su mansión de Miami, Florida, Estados Unidos.

El hombre comentó que trabajar en aquella casa era como estar en una organización tribal, en la que Julio era un completo tirano, que utilizaba frases muy fuertes para referirse a las féminas, como “titis”, que se utiliza en España para describir a una joven atractiva.

El trato de Julio

Para el extrabajador la actitud del cantante creador de éxitos como “Me va, me va” y “Spanish girl”, era de poder y de tratar a las mujeres como “bestias casadas y sometidas a lo él decía”.

Aunque las declaraciones fueron realizadas mucho antes del nuevo escándalo, dejan al público impactado. Recordemos que Julio está en el foco de comentarios por acusaciones de dos mujeres de abusos sexuales, en una villa en Punta Cana, República Dominicana.

Fue hace días que salió un trabajo especial de El Diario de España y Univisión Estados Unidos, en el que las mujeres comentaron los supuestos horrores que vivieron en la residencia del artista.