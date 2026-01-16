Esposa de Julio Iglesias rompe el silencio tras acusaciones de abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

La esposa de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger salió en su defensa luego de las fuertes acusaciones de agresión sexual que pesan sobre el cantante español.

La vida del intérprete se ha visto sacudida por el escándalo de abuso sexual, denunciado por dos exempleadas de sus mansiones en República Dominicana y las Bahamas, quienes decidieron contar su cruel testimonio a dos medios de comunicación.

A favor de Julio Iglesias

En medio de la polémica la modelo neerlandesa rompió el silencio para respaldar al cantante español, luego de que este emitiera un comunicado donde declara su inocencia y niega todo los señalamientos en su contra.

"A tu lado siempre", fue el comentario emitido por la esposa de Julio Iglesias, demostrando su inquebrantable apoyo. Ante esto, el artista respondió con un “me gusta”.

Julio y Miranda tienen una relación desde hace 35 años; además, comparten 5 hijos: Miguel, de 28 años, Rodrigo de 26, las gemelas Victoria y Cristina de 24 y el menor Guillermo de 18).

Julio Iglesias niega abuso sexual

En el texto el padre de Enrique Iglesias, niega haber faltado el respeto a alguna mujer en su residencia, y que aún le quedan fuerzas para luchar por limpiar su imagen de acusaciones que tildó de maldad.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para seguir, para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan fuerte”, escribió.

Iglesias, también resaltó el cariño que muchas personas le han mostrado por la delicada situación que ha tomado mucha fuerza en los medios de comunicación.