Venezolana que acusa a Julio Iglesias de agresión sexual queda al descubierto

El cantante español Julio Iglesias podría ver luz en el delicado proceso de agresión sexual que enfrenta por parte de dos mujeres. Y es que, han sido revelados mensajes que una de las afectadas envió al intérprete de “Me va, me va”, que contradice el relato de abuso.

La declaración de la venezolana

Ok Diario realizó un artículo mostrando unos mensajes que la fisioterapeuta venezolana identificada como Laura, le escribió al artista español, dándole gracias por el cariño y hasta llamándolo profesor.

Fue la semana pasada que salió un reporte de El Diario de España con Univisión de Estado Unidos, donde las mujeres acusaron al artista, en especial la fisioterapeuta quien relató supuestos abusos, maltrato y agresión sexual.

La mujer relató que Julio le había pedido que le enseñaran los senos, que le había tocado el pecho en una piscina y que hablaba de temas sexuales todo el tiempo.

Mensajes de la fisioterapeuta

“Feliz cumpleaños querido profesor, te mando un beso y un abrazo. Te quiero y siempre te recuerdo con cariño”, dice un mensaje de WhatsApp que la mujer había mandado al cantante, considerado como el artista con más ventas de discos en todo el mundo.

En otro mensaje le escribe un texto de buenas noches y que contaba con su apoyo siempre. “Si necesitas algo de mí, estoy a tú entera disposición. Gracias por tu paciencia y disposición”.

Este último mensaje data del año 2021, situación que no tiene mucha concordancia con lo que había denunció la mujer en el trabajo especial, relatando que los hechos de abusos según habían sucedido en el mismo año.

Internautas han escrito que los mensajes son una prueba de que la fisioterapeuta no mostraba odio o dolor con Julio, sino palabras de cariño.

Julio habló

Hace semanas el nacido el 23 de septiembre de 1943 había mencionado que se defendería de las acusaciones, las cuales están siendo investigadas por la justicia española.