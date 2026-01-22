La icónica foto de Lila Morillo con Julio Iglesias en Venezuela ¡Recuerdos de oro!

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Julio Iglesias ha tomado mucho foco en los últimos días en los medios y redes sociales, por acusaciones de dos mujeres de abusos sexuales en una villa de Punta Cana, República Dominicana.

La información ha llevado a que páginas de entretenimiento recuerden momentos del intérprete de “Me va, me va” con diversas artistas como Thalía, Susana Giménez, Verónica Castro y Lila Morillo “La Maracucha de oro”.

Lila y Julio juntos

Fue la página de fans de Lila, que posteó en Instagram una fotografía de ambos en la época de juventud.

La intérprete de “Jaula de oro”, lució radiante en la imagen con el cabello recogido, exótico maquillaje y vestido. Mientras que el español, considerado uno de los artistas de lengua hispana con más ventas en todo el mundo, aparece muy sonriente.

La fotografía data de los años 80 en una visita que realizó el cantante de 82 años a Venezuela, para los premios Meridiano de Oro del Bloque Dearmas.

En la imagen completa aparece José Luis Rodríguez “El Puma”, quien es amigo muy cercano del intérprete de “Me Olvide De Vivir”.

Julio en Venezuela

El padre del también cantante Enrique Iglesias, estuvo muy ligado a Venezuela. Primero tuvo una relación con Virginia Sipl “La Flaca”, exparticipante del Miss Venezuela 1975.

Además, realizó varios conciertos en el Gran Salón del Hotel Caracas Hilton, y el 23 de julio de 1977 en el Poliedro de Caracas.