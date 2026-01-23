¡Oficial! Sovereignty fue premiado como Caballo del Año 2025 en los Eclipse Awards

Suscríbete a nuestros canales

Debido a su extraordinaria campaña pistera en la pasada temporada, Sovereignty, propiedad de Godolphin, fue nombrado Caballo del Año 2025 en Estados Unidos, durante la ceremonia de los Eclipse Awards, que fue este jueves 22 de enero en las instalaciones del Hotel The Breakers en Palm Beach, Florida.

Pensionado de Bill Mott, Sovereignty también fue el mejor de los machos nacidos en el año 2022, lo que le valió la estatuilla como campeón tresañero, en reconocimiento a todo lo que significó para la industria hípica.

Sovereignty respondió al favoritismo de los votantes

Para la elección de estos Eclipse Awards 2025, un total de 220 papeletas quedaron en juego, de las cuales 201 de ellas tenían el nombre de Sovereignty para el Caballo del Año.

Otro hijo ganador de Into Mischief resultó Sovereignty. Su madre, Crowned, es producto de Bernardini, el ganador del Preakness Stakes (G1) 2006. Casi 20 años después, su nieto tuvo la oportunidad de igualarlo en la segunda corona, pero la que todavía se sigue considerando como una decisión polémica por parte de Bill Mott de no inscribirlo en esa prueba, le impidió esa hazaña.

Sovereignty, además de triunfar en el Kentucky Derby (G1), Belmont Stakes (G1), Jim Dandy Stakes (G2) y Travers Stakes (G1), venció a los dos años en el Street Sense Stakes (G3) en Churchill Downs y en el Fountain of Youth Stakes (G2).

Sú única derrota como tresañero fue a manos de Tappan Street en el Florida Derby (G1). El pensionado de Brad Cox correrá como uno de los candidatos para triunfar en la Pegasus World Cup Invitational (G1).

En general, Sovereignty fue el purasangre con más dinero ganado durante el 2025 en Estados Unidos, al producir $5,835,000 en premios. Su campaña de por vida es de nueve actuaciones, seis primeros, dos segundos y un cuarto puesto. Nunca ha llegado fuera de los cinco primeros lugares.