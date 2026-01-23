¡Victoria japonesa! Forever Young es el campeón maduro del Eclipse Award 2025

Suscríbete a nuestros canales

La categoría de mejor caballo maduro en arena correspondiente a la ceremonia de la edición 55 del Eclipse Award, celebrado este jueves 22 de enero en Florida, trajo un resultado que para muchos no era esperado. El ahora cincoañero Forever Young (Jpn), uno de los mejores purasangres del mundo en 2025, fue premiado como el mejor de su división.

Forever Young (Jpn) conquistó una carrera de antología al imponerse en la Breeders’ Cup Classic (G1) en el hipódromo Del Mar en California. Esta fue su única actuación con cuatro años de edad, después de haber triunfado en una carrera que le sirvió de preparatoria en su Japón natal, el Nippon TV Hai.

Con garra y fuerza Forever Young conquistó corazones para el Eclipse Award

La mayoría de los votantes que conforman el comité de electores, en total unos 220 que entraron en juego este año, se expresaron a favor del hijo de Real Steel (Jpn) en Forever Darling, que además de triunfar en Estados Unidos en la prueba central de la Breeders’ Cup, se llevó en el mes de febrero la carrera de caballos más rica del planeta, la Saudi Cup (G1) de $20,000,000.

Forever Young (Jpn) ganó con 117 votos sobre Sierra Leone, el segundo finalista y Nysos. Estos tres, desde que se publicó la lista de nominados, generó un intenso debate, donde tomó parte el propietario de Fierceness y Mindframe, Mike Repole, al quejarse porque sus caballos no habían entrado en el cuadro de finalistas. Al final, Mindframe recibió 9 votos y Fierceness apenas 6.

El nombramiento de Forever Young (Jpn), hace repetir la historia de 2024 cuando Rebel’s Romance (Ire), ganador en esa ocasión de la Breeders’ Cup Turf (G1) en 2023, con apenas una sola prueba conquistada en territorio estadounidense, fue galardonado como campeón gramero maduro, lo que propició una interesante polémica.

Lo cierto es que, Forever Young (Jpn), el cual literalmente logró la mayor parte de sus éxitos fuera de la tierra del sol naciente, ahora integra la lista de campeones del Eclipse Award. Unas breves pero emocionantes palabras de su entrenador Yoshito Yahagi, fueron el colofón de esta categoría.