Angélica Vale se divorcia, tras 14 años de matrimonio y dos hijos

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado la separación de la actriz mexicana Angélica Vale y Otto Padrón, quienes juntos vivieron 14 años de relación y dos hijos en común llamados, Angélica y Daniel. El medio People en Español, son quienes han confirmado la ruptura de la pareja, quienes en el año 2011 sellaron su amor, en una bonita ceremonia.

Detalles de la ruptura

A través de un artículo People escribió que una fuente cercana confirmó el divorcio entre ambos, dejando al público una bonita historia de amor que se mantuvo por muchos años, como uno de los amores más estable del medio del entretenimiento.

Recordemos que Otto Padrón, es una destacado empresario y ejecutivo de televisión, con quien Angélica unió su vida, primero en una boda civil en Miami, Estados Unidos, y luego la religiosa celebrada por todo lo alta en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México.

Según información de La Tops News revelaron el documento de divorcio del expresidente de Univisión y la protagonista de la novela “La fea más bella”, registrado en Los Ángeles, California, donde viven.

Angélica se encuentra bien

People también indicó en el artículo que la artista de 49 años se encuentra tranquila y enfocado en su trabajo y en sus dos hijos que son lo más importante en este duro momento.

“Ella está bien, fuerte y serena”, dijo la fuente sin revelar más detalles, cómo qué llevó a ambos a tomar la decisión de caminar por rumbos separados.