¡Escándalo! Aseguran que el ex de Angélica Vale ya tendría nuevo amor

En medio de su escándalo por su separación pública, Otto Padrón, exesposo de Angélica Vale, vuelve a acaparar los titulares a poco más de una semana del anuncio de su “inesperado” divorcio.

Según fuentes cercanas al empresario, ya habría iniciado un nuevo romance con una misteriosa mujer del círculo íntimo de su familia. Por supuesto, la noticia encendió las redes y se ha convertido en un tema candente entre los seguidores.

¿Le montaron cachos a Angélica Vale?

El rumor sobre la nueva relación de Otto estalló poco después de que Angélica confirmara su divorcio tras 14 años de matrimonio. Algunas versiones sostienen que esta mujer es madre de uno de los compañeros de escuela de los hijos de la pareja.

De acuerdo con reportes del programa “Sale el Sol”, el supuesto romance comenzó después de que Vale y Padrón decidieran separarse, por lo que no necesariamente hubo infidelidad durante la relación. De igual forma, se especula que la mujer en cuestión sería más joven que la actriz mexicana.

Cláusulas reveladoras en el divorcio

Entre los documentos legales del proceso de divorcio, han surgido algunas cláusulas que levantan cejas. Según lo que reportan, Padrón solicitó que la artista financie los gastos legales del trámite, algo poco común en separaciones de mutuo acuerdo.

Pero, lo que ha llamado más la atención es una condición que, según medios, apunta a que la relación que él pudiera estar iniciando es estable, aunque aún no se ha confirmado públicamente dicho rumor.

Por su parte, Vale ha sido clara y no quiere que los escándalos de su separación afecten a sus hijos. En su programa de radio, relató que el trámite legal la tomó por sorpresa y que se enteró de la demanda por la prensa, un día antes de cumplir 50 años.

En declaraciones recientes, también ha pedido tener paciencia antes de revelar todos los detalles de su versión de los hechos, pues sus abogados le han recomendado no hablar públicamente en este momento.