Super Bowl LX: Patriots vs Seahawks un duelo defensivo

New England Patriots vs Seattle Seahawks presentan dos de las mejores defensas de la NFL 2025. Ambos equipos destacaron por su presión constante y eficiencia en tercera oportunidad; también por contar con una fortaleza y cobertura profunda difícil de superar.

La defensa de Patriots permitió solo 289 puntos (17.0 por juego, 5.º lugar) dominando con front seven feroz: Milton Williams lideró la NFL con 14.5 sacks y 45 QB hits, mientras Christian González fue All-Pro con cobertura élite sobre receptores. Su debilidad son las yardas después de la recepción permitidas (5.º peor).

La defensa de Seahawks cedió 312 puntos (18.4 promedio, 8.º), con fortaleza en cobertura profunda. Gracias a su versatilidad generan presión sin blitz (top-3 en sacks por pase al acarreo) y Julian Love encabezó safeties con 109 tackles y 3 INTs. Su front seven es físico y puede generar problemas a la linea ofensiva rival.

Patriots vs Seahawks: duelo de lineas defensivas

El duelo de trincheras definirá el Super Bowl LX. New England generó 48 sacks liderando la NFL, con Milton Williams como destructor de QBs (14.5 sacks, 45 QB hits). Su fortaleza es la presión constante sin blitz, colapsando bolsillos internos y forzan errores a los quarterbacks.

Seattle responde con front seven versátil que generó 44 sacks (3.º NFL), destacando Devon Witherspoon en el edge y Boye Mafe interiormente. Su juego pasa por desgastar con potencia física más que velocidad pura, aunque sufren contra bloqueos dobles en zona roja.

La clave estará en si Williams puede neutralizar el centro de Seattle o si los Seahawks logran establecer juego terrestre temprano. Patriots domina uno vs uno, pero Seattle tiene mayor profundidad rotacional para mantener frescura durante todo el encuentro.

Patriots vs Seahawks: duelo de secundarias

Christian González es el mejor cornerback del Super Bowl, permitiendo solo 51.2% de completos y 4.8 yardas por intento en cobertura. Su matchup directo contra Jaxon Smith-Njigba definirá el ataque aéreo de Seattle y posiblemente el marcador del Super Bowl LX.

Kyle Dugger complementa desde safety con 98 tackles y versatilidad total: blitz, cobertura profunda y stuffing vs carrera. Patriots permitieron el menor rating de QB en tercera oportunidad (52.1), mostrando disciplina posicional elite; algo clave para evitar jugadas largas de su rival.

Seahawks responde con Julian Love (109 tackles, 3 INTs) como ancla profunda y Riq Woolen en esquina (2 INTs, 14 PDs). Su secundaria brilla en zona pero lucha man-to-man contra rutas precisas. Serán duelos hombre a hombre muy interesantes, que marcarán el encuentro.

El dato oculto de los 35 quarterbacks ganadores del Super Bowl

El dato más perturbados para el Super Bowl es que el 80% de los jugadores que han ganado el título están retirados. Y ninguno jugador de los activos estará compitiendo por el Vince Lombardi. Patrick Mahomes ha estado dominando los últimos años, pero su dinastía estaría llegando a su fin.

El gran secreto de esta final es que la lista de los 35 ganadores deberá actualizarse por obligación el próximo domingo. Ni Sam Darnold ni Drake Maye han tocado la gloria anteriormente, lo que garantiza el nacimiento del integrante número 36 del exclusivo club de campeone