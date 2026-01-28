Super Bowl LX: Christian Gonzalez, el defensor más temido de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Christian Gonzalez es uno de los jugadores más importantes de New England Patriots. El cornerback de origen colombiano va más allá de una sólida defensa. Se ha convertido en el terror de los quarterbacks, al permitirles un pésimo rating de pase en sus enfrentamientos de la NFL.

Gonzalez ha dominado a sus rivales desde su debut en Patriots. Sin embargo, lo que ha logrado en la temporada 2025 es impresionante: el passer rating de los QB cuando atacan el lado del colombiano es de 39.0, una cifra que está 51.6 puntos por debajo del promedio de la liga (90.6).

El dominio de 'Gonzo' se intensificó en playoffs, donde permitió solo 2 recepciones para 12 yardas en 8 intentos de pases. Casualmente el último intento terminó con una intercepción para sellar el triunfo contra Denver Broncos. El efecto Gonzalez se deja sentir en el Super Bowl LX.

Christian Gonzalez y su sólida defensa en la NFL

En su tercera temporada, Christian Gonzalez acumula un passer rating permitido de 68.75, consolidándose como elite. El colombiano llega al Super Bowl LX como la pieza clave defensiva de New England Patriots, un cornerback que ha frustrado a los mejores quarterbacks de la NFL.

Su presencia obliga a los coordinadores ofensivos a rediseñar esquemas completos, evitando su lado del campo. Los QB prefieren forzar pases hacia otras zonas menos favorables antes que desafiar a Christian; lo que demuestra el efecto psicológico que genera en cada duelo.

Números de Christian Gonzales con Patriots en su carrera

Con 145 tackles combinados en tres temporadas y 3 intercepciones, Christian Gonzalez destaca por su cobertura cerrada que no permite oportunidades de pase. Su promedio de 7 pases defendidos por temporada demuestra que los quarterbacks rara vez se atreven a retarlo.

Números de Gonzalez en su carrera:

- 34 juegos, 3 intercepciones, 2 yardas, 24 pases defendidos, 1 fumble recuperado, 63 yardas de fumble recuperado, 1.0 captura, 145 tackles, 118 solo tackles, 27 asistencias en tackles, 3 tackles fallados, 2 toques al QB