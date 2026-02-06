Super Bowl LX: Patriots vs Seahawks un duelo ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

New England Patriots vs Seattle Seahawks protagonizan el Super Bowl LX. Ambos equipos están en el top 3 ofensivo de la temporada con más de 480 puntos totales y más de 28.0 puntos por partido. Un Super Bowl marcado por dos equipos de explosividad ofensiva.

La ofensiva de Patriots fue top 5 en producción total, con alrededor de 5.900 yardas: unas 4.000 aéreas y más de 1.900 por tierra, terminando entre los seis mejores ataques por pase y top 5 por carrera en yardas por juego. Drake Maye sostuvo un ataque equilibrado y eficiente.

La ofensiva de Seahawks cerró la temporada con 5.973 yardas totales, ubicándose también entre las mejores ofensivas de la NFL. Promedió 239 yardas aéreas por juego (9°) y 123,3 terrestres (10°), consolidando un ataque balanceado, aunque más apoyado en Sam Darnold.

Duelo de receptores: Steffon Diggs vs Jaxon Smith-Njigba

El cuerpo de receptores de Patriots no tiene el brillo de otras épocas, pero cumple a la perfección dentro del sistema. Seahawks cuenta con un grupo más nutrido de receptores con mucha más explosividad. La fortaleza de ambos pasa por la variedad de sus rutas y castigar errores de coberturas.

Stefon Diggs es el gran referente aéreo de NE, es el seguro en terceras oportunidades y en la zona roja. Su experiencia le permite encontrar huecos en coberturas mixtas; su presencia preocupa tanto a los defensores que le abre oportunidades a Boutte, Douglas, Hollins y Henry.

Jaxon Smith-Njigba es el receptor más talentoso del partido en cuanto a separación, manos y producción tras la recepción. Cuando entra en ritmo obliga a la defensa a ajustar esquemas y enviar ayudas constantes. Su duelo contra Christian González será vital para ganar el Super Bowl LX.

Duelo de corredores: TreVeyon Henderson vs Kenneth Walker III

El duelo terrestre enfrenta dos estilos diferentes. New England utiliza el juego terrestre para complementar las jugadas de Drake Maye y llegar a terceras oportunidades manejables. Seattle puede apoyarse por tramos largos en su ataque terrestre para marcar el ritmo del partido.

TreVeyon Henderson llega como el corredor más explosivo de Patriots, con capacidad para convertir un hueco pequeño en una jugada larga. Cuando encuentra ritmo, ayuda a que la ofensiva a ser indefendible, obligando a los frontales rivales a respetar el play-action.

Kenneth Walker III ofrece el contraste ideal: menos espectacular, pero más físico y acostumbrado a producir en tráfico. Su estilo castigador entre los tackles puede ser clave para desgastar a la defensa rival y controlar el reloj. El play-action con la peligrosidad de Smith-Njigba serán claves.

Patriots parte con la historia de su lado frente a Seahawks

New England Patriots han tomado una decisión estratégica clave para el Super Bowl LX. El equipo podía elegir el color de su uniforme y se fueron por el blanco. Esta combinación les permitió mantenerse invictos con un récord de seis victorias sin derrotas durante la presente temporada.

La estadística histórica favorece ampliamente al color blanco ya que los equipos que visten así acumulan 33 victorias en el Super Bowl hasta 2018. En los últimos 21 años, las franquicias que utilizaron el blanco, registran una marca de 16-5, Patriots parte con ventaja en la gran Final.