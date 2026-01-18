NFL: Texans vs Patriots ¿Quién ganará el duelo defensivo?

Suscríbete a nuestros canales

Houston Texans vs New England Patriots es uno de los duelos más importantes de los playoffs 2026 de la NFL. Ambos destacan por su juego axfisiante y su capacidad para brillar en diferentes facetas defensivas. El ganador avanzará hasta la Final de la AFC contra Denver Broncos.

La defensa de Texans llega como la mejor de la liga en puntos y yardas permitidas, con presión frontal implacable que asfixia quarterbacks visitantes. Su capacidad para forzar errores en tercera oportunidad será clave para contener el ataque terrestre de los Patriots.

New England responden con cobertura hombre cerrada y blitz agresivo que genera pérdidas de balón. Su secundaria, liderada por esquineros estelares, frena receptores veloces, mientras la línea media detiene avances cortos. En casa, su intensidad sube varios niveles en playoffs.

¿Qué juego podemos esperar de Houston Texans vs New England Patriots?

Se espera una guerra de trincheras donde Houston dominan con sacks y Patriots con intercepciones. La unidad que controle y gestione el reloj con inteligencia; pero además fuerce errores del quarterback contrario definirá un partido de pocas anotaciones y alta tensión hasta el final.

Drake Maye será clave para elevar las prestaciones de New England. Su capacidad para moverse fuera de la bolsa de protección y una precisión del 72% de pases ayudará a mover las cadenas. Si logra evitar capturas, tendrá una noche productiva con Steffon Diggs y Hunter Henry.

C.J. Stroud es un joven que juega como veterano en la liga. Cuenta con lectura rápida y precisión en zonas medias que castiga blitz de Patriots. Contra Steelers demostró que resiste a la presión, pero tiende a tener fumbles; conectar con el terrestre será clave y evitar los matchs contra Christian González.

¿Cuál será el Factor X de Texans vs Patriots?

Houston tiene a la dupla Will Anderson Jr & Danielle Hunter como su Factor X. Ambos son DE (alas defensivas) con 27 capturas en la temporada en el esquema 4-3 de Texans. Si afianza su agresividad a lo largo del juego podrían darse un banquete contra Drake Maye que fue capturado en 47 ocasiones.

New England como Factor X tienen la dupla de RB (corredores): Rhamondre Stevenson & TreVeyon Henderson. Ambos han explotado la ofensiva de Pats a lo largo de la temporada; pero también son excelentes receptores con 566 yardas combinadas por recepción. La idea no es anotar, es mover las cadenas.