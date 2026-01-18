NFL: Josh Allen y las lagrimas que desnudan el techo de los Bills

Suscríbete a nuestros canales

Josh Allen no logró guiar a Buffalo Bills a la Final de Conferencia de la AFC. Una dura derrota 33-30 en tiempo extra contra Denver Broncos fue el causante de ver al quarterback llorando en rueda de prensa. Unas lagrimas que además, dejan en evidencia la mala planificación de la temporada 2025.

Allen completó 25 de 39 pases para 283 yardas y tres touchdowns, además de sumar 66 por tierra. Sin embargo, dos intercepciones y dos fumbles propios se transformaron en 16 puntos para Denver Broncos. El jugador cargó con toda la culpa y por eso sus lagrimas fueron evidentes.

Josh llegó llorando a la rueda de prensa, se contuvo un poco y luego se desahogó: "Es extremadamente difícil. Siento que decepcioné a mis compañeros esta noche. Perdí oportunidades en todo el juego. Ha sido una larga temporada y odio cómo terminó. Esto se va a quedar conmigo mucho tiempo".

Las lagrimas de Josh Allen dejan en evidencia a la gerencia de Buffalo Bills

Las lágrimas de Josh Allen tras la derrota en overtime ante Denver reflejaron más que frustración personal: expusieron las grietas de la gerencia de Buffalo Bills. El equipo apostó todo a su quarterback élite sin rodearlo de un receptor principal confiable ni una línea ofensiva sólida.

Allen produjo números de MVP, pero la falta de un WR1 y la mala gestión de la línea ofensiva lo dejaron vulnerable. La presión constante repitió un patrón: Patriots, Dolphins, Falcons, Eagles y Texans fueron derrotas dolorosas, con muchas capturas en duelos definidos por menos de 3 puntos.

La dependencia absoluta en Josh evidenció un plan desequilibrado. Sin refuerzos ofensivos consistentes, Buffalo colapsó en momentos clave. Las lágrimas del mariscal simbolizan la urgencia: sin inversión en élite, Bills seguirá atrapado en un ciclo del "casi lo logramos".

Números de Josh Allen con Buffalo Bills en 2025

- Marca de 12-5, 319-460 intentos de pases, 69.3% de acierto, 3.668 yardas, 25 TD, 10 INT, 40 capturas, 102.2 RTG, 65.0 QBR