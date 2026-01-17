La muralla de Houston: ¿Podrá la defensa #1 de la NFL frenar el renacer de los Patriots?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 18 de enero, el Gillette Stadium será el epicentro de un choque generacional en la Ronda Divisional de la NFL. Los New England Patriots (15-3), revitalizados bajo la dirección de Drake Maye, reciben a los Houston Texans (13-5), cuya defensa número uno de la liga promete ser el mayor desafío para el joven mariscal de campo.

New England Patriots: El renacimiento en Foxborough

Los Patriots han completado una de las transformaciones más impresionantes de la historia reciente, pasando del sótano de la división a ostentar un récord de 15-3. Drake Maye, en su segundo año, se ha consolidado como el mariscal más preciso de la liga, acumulando más de 4,300 yardas y 31 touchdowns. Su capacidad para escapar del bolsillo será crucial ante la presión de Houston.

La ofensiva de New England, que promedia 28.8 puntos por partido (líder en la AFC), contará con un Stefon Diggs motivado al enfrentar a su exequipo. Además, la buena noticia para el coach Mike Vrabel es que el esquinero estelar Christian Gonzalez ha superado el protocolo de conmoción y estará listo para defender su zona.

Houston Texans: Defensa de élite y bajas sensibles

Los Texans llegan con una racha de 10 victorias consecutivas, sustentada en una unidad defensiva que lideró la NFL en yardas permitidas (277.2 por juego). Will Anderson Jr. y Danielle Hunter buscarán incomodar a Maye desde el primer cuarto.

Sin embargo, el equipo de DeMeco Ryans enfrenta una baja crítica: su receptor estrella, Nico Collins, ha sido descartado por una conmoción. Esto obliga a C.J. Stroud a confiar plenamente en Christian Kirk y en sus receptores novatos para mover las cadenas. Stroud deberá ser sumamente cuidadoso con el ovoide tras haber sufrido cinco balones sueltos en el juego de comodines.

Estadísticas del encuentro

Las principales casas de apuestas sitúan a los Patriots como favoritos por un margen estrecho:

Hándicap: New England -3.5

Over/Under (Total de puntos): 40.5 / 41.5

Probabilidad de victoria: NE 60% | HOU 40%

Pronóstico recomendado por MeridianoBet

Dada la solidez de ambas defensas y las condiciones climáticas de Foxborough en enero, se espera un partido de pocos puntos donde cada posesión será vital.

Nuestra elección: Se anticipa un duelo defensivo muy cerrado. El Under (Bajas) de 41.5 puntos parece la jugada más sólida. Si prefieres el hándicap, los Patriots -3 tienen la ventaja histórica de localía en playoffs (24-5 en casa).

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González