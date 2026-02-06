¡El junte que casi se concreta! James Harden estuvo cerca de jugar nuevamente con Durant

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA se ha visto sacudido recientemente por revelaciones sobre las intenciones de James Harden respecto a su futuro profesional. Según fuentes cercanas a la liga, el MVP de 2018 y máximo anotador histórico en la era moderna de los Houston Rockets, habría manifestado un firme interés en ser traspasado de vuelta a la ciudad espacial. Sin embargo, la respuesta desde las oficinas de los Rockets ha sido, cuanto menos, tibia.

Un deseo de "Regreso a Casa"

James Harden, quien vivió sus años de mayor gloria individual en Houston, parece haber buscado cerrar el círculo de su carrera regresando a la franquicia donde se convirtió en un ícono cultural.

Tras su paso por Brooklyn y Philadelphia, el escolta habría identificado a Houston no solo como un destino deportivo, sino como el lugar donde su sistema de juego y su estilo de vida encajaban a la perfección.

El interés de Harden no era solo un rumor de pasillo; se trataba de una intención estratégica de recuperar el protagonismo absoluto en un entorno que ya conoce. No obstante, el panorama que dejó Harden en 2021 es drásticamente distinto al Houston actual.

La postura de los Houston Rockets: Prioridad al futuro

A pesar de la magnitud de la figura de Harden, la gerencia de los Rockets, encabezada por Rafael Stone, y el cuerpo técnico liderado por Ime Udoka, han mostrado un marcado desinterés en ejecutar este movimiento. Las razones detrás de este "no" rotundo se dividen en tres pilares fundamentales:

Desarrollo del núcleo joven: Los Rockets han invertido años de reconstrucción en figuras como Jalen Green, Alperen Şengün y Amen Thompson. La llegada de una figura tan dominante como Harden podría asfixiar el crecimiento de estas promesas, quienes necesitan el balón para evolucionar. Identidad Defensiva: Bajo la tutela de Udoka, Houston ha girado hacia una cultura de esfuerzo defensivo y disciplina. El perfil actual de Harden, conocido por su enfoque ofensivo y ritmo pausado, choca directamente con la nueva filosofía del vestuario. Flexibilidad Financiera: El contrato de Harden representaría una carga salarial masiva que limitaría la capacidad de Houston para rodear a su talento joven de piezas de rol complementarias en los próximos años.

Un choque de realidades

Este episodio subraya la dura realidad de la NBA: la lealtad y el pasado rara vez superan la planificación estratégica. Mientras que Harden ve en Houston un refugio y una oportunidad de redención, los Rockets ven su proyecto actual como algo demasiado valioso para arriesgarlo por una estrella que entra en la etapa final de su carrera.