El Gobierno estadounidense decreta este día de octubre como feriado en todo el país

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno estadounidense anunció el próximo feriado que se aplicará en todo el país, según el calendario oficial. De este modo, los ciudadanos deben tomar previsiones al respecto y planificar sus actividades diarias con anticipación. Se trata del Columbus Day o Día de la Raza que se celebrará el próximo lunes 13 de octubre.

Foto: Referencial / Cortesía

Los orígenes de la conmemoración

Esta fecha tiene como objetivo enaltecer al explorador Cristóbal Colón cuando descubrió el continente americano el 12 de octubre de 1492. En este sentido, tanto pequeños como adultos disfrutarán de un fin de semana largo en el país, desde el viernes 11 hasta el lunes 13 de octubre.

¿Qué permanecerá cerrado o abierto en el asueto?

Durante la conmemoración, la mayoría de las instituciones gubernamentales y servicios tendrán una pausa en sus operaciones, entre estas destacan:

Reserva Federal

Servicio Postal (USPS)

Oficinas Federales

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)

Ahora bien, las principales cadenas minoristas mantendrán su horario habitual para garantizar el acceso a productos esenciales y otros. A continuación, te brindamos un listado:

Target

Walmart

Costco

De igual modo, se unen a la medida la red de entidades bancarias, incluyendo a Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank. Los servicios de correspondencia como FedEx tampoco operarán.

Este día estarán disponibles los cajeros automáticos distribuidos en el territorio estadounidense y las plataformas digitales para gestionar sus operaciones y pagos de manera oportuna.

¿Cuáles son los feriados de 2025?

Los últimos feriados del año 2025 son los siguientes:

Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos

Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Sin embargo, las autoridades exhortan a los ciudadanos a considerar estas fechas a la hora de realizar trámites, operaciones bancarias y otros, evitando demoras o inconvenientes.