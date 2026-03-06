Cristiano Ronaldo con viaje express para tratar su lesión

Suscríbete a nuestros canales

Jorge Jesús, técnico del Al Nassr, confirmó que la situación de Cristiano Ronaldo requiere atención especializada inmediata. El astro portugués realizará un viaje express a España para ponerse en manos de su terapeuta de confianza, buscando solucionar una dolencia que preocupa.

Aunque el calendario le otorgó un respiro por el aplazamiento de la Champions asiática, la gravedad del diagnóstico obliga a tomar medidas drásticas. El estratega luso enfatizó que esperan un regreso pronto, pero la prioridad es la recuperación total del capitán para el cierre.

Cristiano sufrió un problema en los isquiotibiales de su pierna izquierda contra el Al-Fayha el pasado fin de semana. La lesión del astro portugués lo llevará a perder ritmo con Al-Nassr; esto a falta de 4 meses para debutar en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal.

Portugal preocupada por la lesión de Cristiano Ronaldo

La noticia del viaje de urgencia a España ha generado un clima de incertidumbre en el país. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el cuerpo médico luso sigue de cerca la evolución de su capitán. Portugal está emparejado en el Grupo K y debutará el 17 de junio en Houston.

A sus 41 años, cualquier dolencia física de Cristiano Ronaldo se magnifica debido a la exigencia del calendario internacional. La posibilidad de que su sexto Mundial se vea empañado por problemas musculares mantiene en vilo al cuerpo técnico que espera verlo liderar el ataque.

Una lesión muscular en estos momentos puede ser un duro golpe para 'El bicho'. El delantero pierde su ritmo goleador y podría llegar a la cita mundialista con poco ritmo de juego. En una competición tan corta, afrontarla luego de una lesión podría ser perjudicial para su nivel goleador.

Cristiano Ronaldo y su físico privilegiado

Cristiano como LeBron James son deportistas que invierten una gran cantidad de dinero en biohacking y recuperación. Poseen una disciplina física legendaria con un enfoque casi obsesivo en la nutrición y el descanso. Esto los ha llevado ha evitar lesiones graves en su carrera.

Hay antecedentes que invitan al optimismo con CR7 y una pronta recuperación. Con el Real Madrid ya logró recortar una semana de una lesión de tobillo. Su capacidad regenerativa y genética lo pueden llevar a recuperarse de los isquiotibiales en un periodo de tres semanas.