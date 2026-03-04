España - LALIGA 2025 - 2026

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que se jugará el sábado 7 de marzo desde las 13:30 horas en el Metropolitano.

MeridianoBet
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:56 am
Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Metropolitano el próximo sábado 7 de marzo desde las 13:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 1-0 a Real Oviedo. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de un triunfo 1 a 0 frente a Mallorca. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 9 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 51 puntos (15 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6426211445
2
Real Madrid6026193432
3
Atlético de Madrid5126156520
4
Villarreal5126163717
8
Real Sociedad35269890
DataFactory

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Real Madrid: 22 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Miércoles 04 de Marzo de 2026
