Freedom 250: Trump autoriza una carrera especial de IndyCar en Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para organizar una carrera de IndyCar en las calles de Washington este agosto, ligada al aniversario. La iniciativa forma parte de las celebraciones oficiales por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, proclamada el 4 de julio de 1776.

Con la Freedom 250 el calendario de la IndyCar aumentó a 18 carreras. El Grand Prix de Washington se estableció para el fin de semana del 21 al 23 de agosto, en un trazado callejero que recorrerá la capital D.C. y el National Mall. "El evento reconocerá el hito histórico de la independencia de Estados Unidos, además de celebrar la tradición y el legado inigualables de la industria del automovilismo estadounidense", dice la Indy en un comunicado.

Además, la Indycar será la primera categoría del mundo que realicé una carrera en las calles de la capital de Estados Unidos. "Durante más de 100 años, la INDYCAR estadounidense ha marcado el ritmo del automovilismo. Con velocidades que superan las 200 millas por hora, los coches y los pilotos inspiran admiración y respeto en todos los espectadores de este deporte típicamente estadounidense. Nos ha dado leyendas del automovilismo como AJ Foyt y Mario Andretti", dice el comunicado de Trump.

Calendario dela IndyCar 2026

El campeonato comenzará el 1 de marzo en St. Petersburg, Florida, una cita tradicional que abre el calendario del certamen desde hace varios años consecutivos. La temporada concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California.

Asimismo, Trump ordenó a las distintas agencias federales a coordinar con autoridades locales el diseño y la logística del trazado urbano previsto para la capital.