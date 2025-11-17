Retiro masivo de Prosecco en Costco: Casi un millón de botellas en riesgo

Suscríbete a nuestros canales

Costco ha anunciado el retiro del mercado de aproximadamente 941,400 botellas de su Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG debido a un riesgo potencial de laceración. Esta acción se toma tras recibir múltiples informes de botellas rotas, lo que ha generado preocupación entre los consumidores.

El retiro fue confirmado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, que identificó que el problema no reside en la calidad del vino, sino en el envase. La denominación DOCG (Denominación de Origen Controlada y Garantizada) asegura un producto de alta calidad, lo que hace aún más alarmante el defecto en las botellas. Se sospecha que el fallo podría deberse a un control de calidad deficiente durante el embotellado en Italia o a un defecto en el vidrio utilizado.

Estados afectados por el retiro

Las botellas retiradas fueron distribuidas en doce estados de Estados Unidos, principalmente en las regiones del Medio Oeste y Sureste. Los estados afectados incluyen:

• Iowa (IA)

• Illinois (IL)

• Indiana (IN)

• Kentucky (KY)

• Míchigan (MI)

• Minnesota (MN)

• Misuri (MO)

• Dakota del Norte (ND)

• Nebraska (NE)

• Ohio (OH)

• Dakota del Sur (SD)

• Wisconsin (WI)

Detalles clave del producto

Los consumidores deben estar atentos a la siguiente información sobre el producto retirado:

• Producto: Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG

• Peligro principal: Ruptura o astillamiento del envase

• Riesgo: Laceración

• Unidades retiradas: Aproximadamente 941,400

• Fecha de retiro: 6 de noviembre de 2025

• Distribuidor/Importador: FF Fine Wines International, Inc. dba Ethica Wines

• Período de venta: Abril de 2025 a agosto de 2025

• Incidentes reportados: Diez casos de ruptura que causaron laceración

Instrucciones para los consumidores

Los consumidores que tengan este producto en casa deben dejar de usarlo inmediatamente. Costco ha indicado que no se debe intentar abrir la botella ni devolverla a la tienda. Para garantizar la seguridad, se recomienda seguir estos pasos para desechar las botellas retiradas:

1. No abrir: No intente descorchar la botella; esto podría causar una explosión.

2. Envolver: Envuelva la botella cerrada con varias capas de toallas de papel gruesas o un paño resistente.

3. Contener: Coloque la botella envuelta en una bolsa de plástico robusta y séllela bien.

4. Eliminar: Deseche el paquete completo en su basura doméstica.

Este procedimiento minimizará el riesgo de laceración tanto para los consumidores como para el personal encargado de la recolección de residuos.

La seguridad del consumidor es la prioridad en esta situación. Si usted ha adquirido alguna botella del Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG, siga las instrucciones proporcionadas y no dude en contactar a Costco para obtener más información sobre reembolsos.