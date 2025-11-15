Javier Castellanos aprovecha un cambio de monta y se adjudica el triunfo número 5.910 en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Aqueduct disputó una nueva jornada hípica este sábado 15 de noviembre. El talento venezolano tuvo representación en el óvalo neoyorquino, con el jinete campeón Javier Castellano participando con cinco compromisos de monta inicialmente pautados.

No obstante, la agenda de Castellano sufrió una ligera variación. Una de las montas que tenía prevista, correspondiente a la cuarta carrera, un Maiden Special Weight valorado en $85.000, se canceló. El ejemplar que iba a montar, Lucky Larry, no se dio de la partida, motivando su retiro de la competencia.

Asignación de Emergencia Tras Accidente de Davis: Aqueduct Jinete

Un hecho fortuito proporcionó a Castellano una nueva oportunidad de victoria. El caballo zaino A Little At First (número siete en la gualdrapa) originalmente llevaría la monta del jinete Dylan Davis. Debido a la lamentable y aparatosa rodada que sufrió Davis el pasado viernes, esta responsabilidad se asignó por sustitución al jinete venezolano Javier Castellano.

Fuerte Avance y Victoria con Dividendo Sorpresivo: Estados Unidos

La carrera, disputada sobre 1.700 metros, se definió en la curva final. El ejemplar conducido por el criollo mostró un fuerte avance que le permitió pasar de viaje a la primera casilla con autoridad. El caballo Copa de Plata, con Eric Cancel, tuvo que conformarse con el segundo lugar.

La pizarra final de la competencia se configuró con Boss Henry en el tercer puesto, Scope en el cuarto, y el número diez, Print, cerrando el marcador.

El ganador sorprendió en la taquilla, pagando un dividendo de $14.90 a ganador, $5.38 el place y $3.76 el show.

Castellano Sigue Suma Hitos: Números de por vida

Gracias a este nuevo triunfo, Javier Castellano reafirma su estatus de leyenda en la fusta. El campeón venezolano alcanza la impresionante cifra de 5.910 victorias de por vida. En la temporada actual, su cuenta asciende a 83 triunfos, manteniendo su alto rendimiento a poco más de un mes para que finalice el año.