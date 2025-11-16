¡Sin Novedad! Jinete Venezolano Christopher Elliott Bracho supera caída y corre hoy

Suscríbete a nuestros canales

El jinete aprendiz venezolano, Christopher Elliott Bracho, vivió una jornada de contrastes en el recinto hípico de Aqueduct. El joven profesional se lució con un triunfo que pagó un alto dividendo, pero sufrió un dramático percance en la última carrera de un programa que incluyó la disputa del Jockey Club Oaks Stakes.

La cartelera de diez competencias, en la que se repartió una bolsa de $350.000 por la prueba selectiva (ganada por la yegua Fionn con la monta de Flavien Prat), contempló cuatro compromisos para el jinete venezolano. Elliott Bracho demostró su talento al concretar una victoria impactante en la octava carrera.

Victoria de Alto Dividendo: Estados Unidos Aprendiz Aqueduct

El triunfo llegó en un Allowance de $81.000. El criollo condujo a la castaña Share the Ludt a una sorprendente victoria en 1.300 metros, deteniendo el reloj en 1:16.59. La pizarra reflejó un inesperado dividendo de $34.30 por concepto de ganador, lo que ratificó la pericia de Bracho para llevar a ejemplares no favoritos a la meta.

Sin embargo, el éxito de la jornada se vio empañado por un incidente en el último compromiso, un Maiden Special Weight.

Caída que generó preocupación y Tranquilidad Posterior

Elliott Bracho montaba a la yegua británica Sharling Wisdom cuando protagonizó una rodada. Inmediatamente, el personal de primeros auxilios brindó la asistencia requerida.

Las primeras evaluaciones determinaron que la caída se produjo por un deslizamiento de la montura (la silla de montar) que se desplazó hacia un lado, lo que causo la pérdida del equilibrio del jinete y el ejemplar. Afortunadamente, los reportes médicos confirmaron que el jinete se encuentra en buenas condiciones. La rápida atención permitió asegurar que el venezolano cumplirá con sus compromisos pautados para hoy domingo.

Un 2025 Consolidado: Números Montas

A pesar del susto, el año 2025 representa un período de consolidación para Christopher Elliott Bracho. El joven jinete acumula un total de 113 victorias, con una producción superior a los cinco millones de dólares en ganancias para los propietarios.

El óvalo de Aqueduct espera de nuevo al venezolano. Hoy, Bracho dirá presente con cuatro nuevas montas, donde se destaca una de carácter selectivo que se llevará a cabo a la altura de la séptima carrera, con una premiación de $150.000 a repartir. Elliott Bracho buscará cerrar la semana con una actuación de primer nivel que reafirme su estatus en el hipismo estadounidense.