Hipismo

Acá tienes la gran línea de Ademar Rodríguez Piñango para el domingo en el 5y6

El joven entrenador presenta tres ejemplares en las dos jornadas hípicas capitalinas

Por

Saúl García
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 03:58 pm
Acá tienes la gran línea de Ademar Rodríguez Piñango para el domingo en el 5y6
david Urdaneta
Suscríbete a nuestros canales

Heredero de una importante tradición familiar en el turf nacional, el preparador Ademar Rodríguez Piñango se reporta listo para las próximas carteleras en el óvalo de Coche. Con un trío de presentados, "Piñanguito" buscará su primer triunfo de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada.

NOTAS RELACIONADAS

Viernes: Queen Vanemar en el 5y6

La acción para el establo de Rodríguez iniciará en la jornada nocturna de este viernes. En la séptima competencia del programa —quinta válida para el juego de las mayorías—, ensillará a la yegua Queen Vanemar, que contará con la conducción de Samuel Yánez.

"Es una yegua que anda en óptimas condiciones; recomiendo no dejarla fuera de sus combinaciones del 5y6", afirmó el entrenador durante las entrevistas matutinas del jueves.

Domingo: Loom y una "línea" para cerrar

Para la reunión dominical, el preparador cuenta con dos cartas de primer nivel:

Primera carrera: El tresañero Loom buscará reivindicarse con la monta de Larry Mejías. "Corrió el Clásico Francisco de Miranda (Gr. II) la semana pasada, pero se levantó de manos al momento de la partida y prácticamente no pudo competir. Por eso decidimos correrlo seguido; el potro anda muy bien", explicó sobre el prospecto.

                                    

Octava carrera: En distancia de 1,400 metros, Rodríguez presentará a Gran Nasya con el jinete Aldry Siso, ejemplar sobre el cual mostró máxima confianza. "A ella se las doy con carácter de línea porque anda en excelente forma. Invito a toda la afición a que nos acompañen este domingo en el hipódromo", concluyó.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada HINAVA nacimiento La Rinconad
Jueves 22 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo