Análisis de la R03: Mira a los ejemplares con mejores índices de fuerza y la jugada larga para multiplicar el 5y6 en La Rinconada

La tercera reunión está pautada para este viernes 23 de enero con un total de ocho competencias que incluyen una condicional especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, mientras que el clarín sonará partir de la 6:30 de la tarde, en las instalaciones del hipódromo La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Mora Linda: Potra tresañera que hace su debut en la primera carrera, hija de Caracaro (Figurador del Travers Stakes (G1) y Peter Pan Stakes (G3) en Estados Unidos) en Belle Chloe. La monta Francisco Quevedo y entrenada por Fernando Parilli Tota para el Studf Z.M. Consideramos que por el pedigree está debutante pueda lograr una buena actuación en el óvalo caraqueño.

Silk Eyes (ARG): Es entrenado por Fernando Parilli Araujo y sus actuaciones son totalmente solventes desde su llegada a la arena caraqueña. Para este compromiso, partirá por el carril número tres en un trayecto de 1.300 metros. Además, cuenta con la monta destacada del profesional Robert Capriles.

Queen Alabama: Esta yegua de la cuadra de Jorge Salvador reaparece luego 40 días y repite en la distancia de 1.300 de la carrera de los acumulados del 5y6 nocturno. El optimismo en su establo es total para alzarse con la primera victoria del año.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Este reporte resulta clave para los aficionados que buscan dividendos en las jugadas exóticas. Entre las opciones más atractivas destaca la yegua Princesa Lucía, participante de la quinta válida para el juego de las mayorías. Con la conducción del aprendiz Félix Marquez. Se espera que haya una fuerte pelea inicial para que la yegua pueda atropellar con éxito.