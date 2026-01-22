Te puede interesar: Este ejemplar que no es favorito logró uno de los mejores tiempos para el ciclo no válido dominical

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de 10 competencias que incluye dos condicionales especiales formarán parte de la programación para la cuarta reunión del año, a realizarse este domingo 25 de enero en el hipódromo La Rinconada.

Precisamente, a la altura de la segunda carrera, está reservada para caballos nacionales e importados de seis años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros, además de contar con una nómina oficial de ocho competidores.

Datos hípicos: La Rinconada Reaparece Sorpresa

El ejemplar Río Unare (número 1) es un castaño que reaparece luego de 49 días sin correr y repite en la monta con el jinete profesional y ganador de la Triple Corona para yeguas, Rafael Solano, bajo la presentación de Germán Córdova para el Stud La Llegada 520.

El castaño seisañero posee campaña de 19 actuaciones con tres triunfos. En su última casualmente obtuvo el triunfo a pescuezo el día 07 de diciembre de 2025.

Ajuste para Ganar: La Rinconada Carreras Reunión 04

El día miércoles 21 de enero Rio Unare ajustó, 24,4 37,2 50,3 (800MTS) 65,3, en pelo, al tiro, cómodo informado por la hoja de ajustes por la División Oficial de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos de la carrera: Caballos