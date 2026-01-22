Atención: Con el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica podrá convertirse en la base clave para buscar victoria en el 5y6 de la R04

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebrará este domingo 26 de enero, su cuarta reunión del año. La jornada contará con un programa de 10 competencias, que incluye dos condicionales especiales.

El evento central será la octava carrera (cuarta válida para el 5y6 Nacional), donde un lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), se medirán en un trayecto de 1.400 metros.

Gran Opción, 5y6, La Rinconada

Entre los diez ejemplares inscritos para la cuarta válida, destaca el regreso de Sizzle (USA). La pupila del Stud Don Rafael V reaparece en el óvalo de Coche tras 42 días de inactividad, esta vez bajo la conducción de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Gabriel Márquez.

Luego de llegar tercera a 1 cuerpo de Princesa Julie en la quinta válida para el 5y6 de la reunión 48 realizada el pasado 14 de diciembre, la castaña norteamericana Sizzle se perfila como la primera favorita y la gran opción para Gaceta Hípica.

En entrevista realizada por el equipo de Meridiano Web al trainer Márquez este miércoles 21 de enero en el óvalo caraqueño, destacó que bajo su criterio técnico Sizzle es la fija de su cuadra y con el favor de Dios, se espera que concrete la victoria y responda al favoritismo.

Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada

Este miércoles 21 de enero, la conducida por Lugo Jr., galopó dos vueltas, en pelo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

