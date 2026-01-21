Eliecer Gómez al ataque: "Llegamos con una condición envidiable para visitar el recinto de ganadores de La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

La nueva jornada hípica en el óvalo de Coche se encuentra a pocas horas de su inicio, bajo una atmósfera de gran expectativa por parte de la afición. Los seguidores del deporte rey siguen de cerca cada impresión de los protagonistas, en una semana que promete ser determinante para los apostadores.

El espectáculo se divide en dos atractivas carteleras: el viernes se disputarán ocho competencias en horario nocturno, mientras que el domingo el programa constará de diez carreras.

Ambas reuniones incluyen condicionales especiales que elevan el nivel del espectáculo. Los programas lucen un equilibrio notable, factor que favorece la aparición de excelentes dividendos, especialmente en el 5y6 nacional, el juego preferido de la familia venezolana.

Carreras en vivo: La Rinconada Datos Entrevista Meridiano Web

En medio de los ajustes de este miércoles 21 de enero, el equipo de Meridiano Web conversó con Eliecer Gómez, cuya dedicación y conocimiento son incuestionables. Él mismo compartió las opciones y el chance real de sus tres presentados en el fin de semana.

Eliecer, tres presentados el primero de ellos el viernes en l asegunda válida del 5y6 nacional con la yegua Queen Greisa que corre seguido, pero ahora con la monta de Carlos Brito.

- Pese a la presencia de la importada Practical Vale, quien luce superior al grupo en el papel, recomiendo no descartar a nuestra presentada en las combinaciones del 5y6 nacional. El ejemplar exhibe una evolución notable y proyectamos una mejoría sustancial respecto a su salida anterior.

Eliecer, el ajuste de distancia suele ser determinante en estos lotes. Para la tercera válida, Lady Soal enfrenta un recorte de 300 metros respecto a su salida previa; ¿qué incidencia espera que tenga este cambio de trayecto en su rendimiento final?

-Tras reincorporarse a nuestra caballeriza, la yegua cumplió con una destacada actuación al escoltar a Only Rose. En aquel compromiso, el trayecto de 1.400 metros resultó excesivo e incómodo para sus capacidades; sin embargo, para este nuevo reto, el recorte a los 1.100 metros le favorece por completo.

Pese a la paridad del lote, la nuestra atraviesa una condición física excepcional y confiamos plenamente en que será protagonista, con claras aspiraciones a la victoria.

5y6 dominical: La Rinconada Carreras Compromisos

Para el domingo un solo compromiso se trata de Base Armador a la altura de la segunda válida del 5y6 nacional.

- El incansable Base Armador dice presente. A sus ocho años, el ejemplar atraviesa un momento de plenitud física y goza de una salud envidiable. Les sugerimos a los lectores obviar su actuación previa, donde los 1.800 metros resultaron un trayecto totalmente adverso para sus facultades.

Ahora, de regreso a los 1.100 metros, su condición es óptima. En un lote tan equilibrado, este veterano corredor posee los argumentos para decidir la victoria y así se lo hacemos saber a la fanaticada que sigue Meridiano Web. No olviden venir a las instalaciones y sellen su 5y6 nacional.