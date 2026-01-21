Heredero de una leyenda: La sangre de American Pharoah llega a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo venezolano continúa su proceso de revitalización, atrayendo material equino de primer nivel para engalanar el espectáculo en el Hipódromo Internacional La Rinconada. Bajo la gestión de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, liderada por Antonio Álvarez, la presencia de ejemplares foráneos en pruebas comunes y selectivas ha vuelto a ser una realidad, después de un ciclo de ausencia que databa de 1975.

La noticia que circula en las redes sociales y los establos es la confirmación de que un descendiente directo del legendario American Pharoah —el caballo que terminó con la sequía de 37 años sin un triplecoronado en Estados Unidos— correrá en Venezuela. La información fue difundida por el criador Javier Ignacio Farache, quien avisó la llegada de Pharoah’s Dynasty a tierras venezolanas.

Linaje de oro: Pharoah’s Dynasty

Este ejemplar no solo destaca por su padre. Su madre, Funfair, es una hija del notable semental More Than Ready. Funfair fue ganadora selectiva en una campaña breve de cuatro actuaciones.

Mientras su hijo se prepara para debutar en Caracas, American Pharoah expande su legado global desde el Shizunai Stallion Station en Japón, donde para este 2026 su monta se cotiza en aproximadamente $25,850.

Experiencia en las manos de los mejores

Criado por Glenvale Stud en Kentucky y nacido el 15 de marzo de 2022, Pharoah’s Dynasty llega con el roce de la alta competencia estadounidense. Durante su etapa en el norte, estuvo bajo la tutela de Steven Asmussen, el entrenador más ganador en la historia de la hípica en Estados Unidos.

Su campaña allí constó de seis actuaciones, con un triunfo y premios de $64,871. Participó en eventos selectivos de prestigio como:

National Thoroughbred League Juvenile Sprint Stakes (Kentucky Downs, 2024), figuró octavo.

(Kentucky Downs, 2024), figuró octavo. Indian Summer Stakes (Keeneland, 2024), figuró séptimo.

Su última actuación en suelo estadounidense fue el pasado 1 de enero en Fair Grounds, donde, montado por el estelar Paco López, finalizó en la octava posición tras pelear cerca del paso durante gran parte del trayecto.

Un salto de calidad para la cría nacional

Más allá de lo que pueda demostrar en el Hipódromo Internacional La Rinconada bajo la fusta, la importancia de Pharoah’s Dynasty radica en su futuro en la reproducción. Representa una rama directa de la línea de Pioneerof the Nile y Empire Maker, remontándose al gran Unbridled, uno de los representantes de Fappiano (Mr. Prospector) que brilló en la pista y la cría.

American Pharoah ha demostrado ser un semental versátil, al producir ganadores en arena como en grama. Solo el año pasado, sus hijos sumaron 139 victorias y produjeron más de $8 millones en premios. La llegada de esta sangre a Venezuela no es solo una inversión para las carreras en sí, significa también que es un pilar para el renacimiento de la industria del purasangre nacional.