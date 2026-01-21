Estuvo al borde de la muerte y este miércoles vuelve a lo que más ama

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes de junio de 2025, la yoqueta profesional Jacqueline Davis sufrió un aparatoso accidente que paralizó al mundo hípico. Una caída en una prueba de grado celebrada en el hipódromo de Finger Lakes le provocó múltiples fracturas de vértebras y lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida y su carrera.

El esperado regreso a los lomos

Tras una dura batalla, la amazona anunció a través de su cuenta oficial en X (@JockeyJaDavis) que este miércoles 21 de enero marca su regreso oficial a los entrenamientos matutinos sobre un purasangre de carreras.

"Mañana será mi primera mañana oficial de galope después de siete meses. Ha sido una recuperación emocional muy larga. Tuve contratiempos que me hicieron pensar que no podría volver a hacer lo que amo... ¡pero finalmente puedo dar el siguiente paso!", expresó Davis en una publicación que conmovió a sus seguidores.

Legado familiar en la arena

Jacqueline es pilar de la familia Davis, dinastía de gran trayectoria en el turf norteamericano. Es hermana de Dylan y Katie Davis, jinetes que se han ganado el cariño de la afición venezolana tras sus visitas al Hipódromo La Rinconada en los cierres de temporada de 2024 y 2025.

Con una hoja de vida que registra 953 victorias en más de 9,000 compromisos, Davis ha sido una figura dominante en el circuito de la NYRA (New York Racing Association). Sus destacadas actuaciones en escenarios como Aqueduct, Belmont y Finger Lakes han generado una producción superior a los 20 millones de dólares en premios.