¿Te gusta Sugar Cane? Esta es una información importante que debes saber

El primer meeting continúa este domingo 25 de enero en el hipódromo La Rinconada pues se realizará la cuarta reunión con una programación de 10 carreras con dos condicionales de reclamo, mientras que el atractivo juego del 5y6 nacional será a la altura de la quinta competencia.

En la octava de la jornada, quinta válida será para yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

Sugar Cane: 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Con motivo de la realización de jornada de competencias hípicas pautada para el día domingo en el ovalo de Coche, el jinete aprendiz Deyker Acosta tiene tres compromisos y uno de ellos es con la monta de la yegua Sugar Cane para esta competencia válida del juego de las mayorías, reaparece luego de 42 día sin correr y se estrena en la cuadra del preparador Fernando Parilli Tota, al mismo tiempo es segunda favorita para Gaceta Hípica.

En la actualidad, Acosta descarga tres kilos. El 19 de octubre del año pasado, el aprendiz solo pudo alcanzar una sola victoria en la segunda carrera de la reunión 40 con la yegua Luna Dulce entrenada por Fernando Parilli Araujo, por lo que dejó un parcial de 73’’4 para los 1.200 metros del recorrido.

Curiosamente, Luna Dulce es hermana completa de Sugar Cane que, casualmente el látigo Deyker Acosta la montará para la cuarta válida del día domingo 25 de enero en la mencionada reunión.

Para aquellas personas que son supersticiosos: Si Sugar Cane está en sus planes para el 5y6, está información es un factor determinante que deben saber y no sellen su cuadro que podría marcar la diferencia.