Mira esto: En la quinta válida para el 5y6 dominical hay un ejemplar que se perfila como el dato más corrido

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta reunión del primer meeting será este domingo 25 de enero y al perfilarse como un reto estratégico con 10 llamados a la pista y no se contará con pruebas selectivas del calendario hípico.

La presencia de estos grandes premios, sumada a los acumulados del 5y6, garantizará una tarde de grandes emociones y buenos dividendos.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La novena del programa, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importados de seis años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

Con una nómina de nueve participantes inscritos, el número 9, Zio Giacoof es el que sobresale por varias razones: La distancia le favorece, reaparece luego de 56 días sin correr, además que será montado por el aprendiz Luis Funez Jr., y la presentación de Rafael Alemán Jr., para los colores del Stud Saveva and Me.

Este ejemplar es tercer favorito para Gaceta Hípica y en su última viene de llegar segundo a 8 1/4 cuerpos del importado Juan Váldez (USA) el pasado domingo 30 de noviembre de 2026 en el óvalo caraqueño.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

El pupilo de Alemán Jr. el miércoles 21 de enero galopó suave, en pelo recta de enfrente, cómodo y muy bien, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).