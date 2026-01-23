Fórmula 1

Fórmula 1: Hamilton y Ferrari bajo alerta por incidente en Fiorano

El piloto británico debutó con el SF-26 con un extraño problema que abre la polémica en Ferrari con vistas a la temporada 2026 de F1

Viernes, 23 de enero de 2026 a las 09:52 am
La Scuderia Ferrari presentó el SF-26 de la próxima temporada de la Fórmula 1. Un auto que recuerda al 312T de Niki Lauda (campeón en 1975). A pesar de los buenos recuerdos que provoca el diseño del auto; el año comenzó con un extraño problema de fiabilidad en el 2026.

Lewis Hamilton probó el monoplaza en Fiorano: duró 12 minutos en pista, un extraño problema lo llevó a pararse en la recta principal. En ese momento entraron los mecánicos para detener el auto por completo y llevarlo al box remolcado. Una situación que ya es un mal augurio para el equipo.

Ferrari aún no reveló los motivos del problema en el SF-26. Sin embargo, se cree que es una avería en el motor, una pieza vital para tener un año competitivo. Esto abre el primer episodio polémico de la temporada para el equipo italiano, que está entre la espada y la pared en 2026.

Ferrari debe competir sí o sí en 2026

La temporada 2025 de Ferrari en Fórmula 1 fue más que decepcionante. Fue un paso atrás en un paquete que venía compitiendo desde hace un par de temporadas atrás. La llegada de Lewis Hamilton solo trajo dudas y no aportó como un campeón del mundo generalmente hace.

No quiere decir que la culpa fue del piloto británico, el equipo tuvo un retroceso en todo sentido. Esto obliga a los de Maranello a tener un año estelar en la temporada 2026. El nuevo reglamento abre una oportunidad de dar los pasos correctos para pelear por el campeonato de constructores y pilotos.

Los test de España (pretemporada F1) se mirarán con lupa y se intentará entender el auto y sus prestaciones lo más posible. La idea es ir desarrollando la velocidad a medida que avance la temporada; por lo que la prioridad es la fiabilidad y el entendimiento de cada un de las piezas nuevas.

Calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Bahréin - 12 de abril
  5. Gran Premio de Arabia Saudita - 19 de abril
  6. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  10. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  14. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  16. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  20. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

