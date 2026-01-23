Fórmula 1: Hamilton y Ferrari bajo alerta por incidente en Fiorano

Suscríbete a nuestros canales

La Scuderia Ferrari presentó el SF-26 de la próxima temporada de la Fórmula 1. Un auto que recuerda al 312T de Niki Lauda (campeón en 1975). A pesar de los buenos recuerdos que provoca el diseño del auto; el año comenzó con un extraño problema de fiabilidad en el 2026.

Lewis Hamilton probó el monoplaza en Fiorano: duró 12 minutos en pista, un extraño problema lo llevó a pararse en la recta principal. En ese momento entraron los mecánicos para detener el auto por completo y llevarlo al box remolcado. Una situación que ya es un mal augurio para el equipo.

Ferrari aún no reveló los motivos del problema en el SF-26. Sin embargo, se cree que es una avería en el motor, una pieza vital para tener un año competitivo. Esto abre el primer episodio polémico de la temporada para el equipo italiano, que está entre la espada y la pared en 2026.

Ferrari debe competir sí o sí en 2026

La temporada 2025 de Ferrari en Fórmula 1 fue más que decepcionante. Fue un paso atrás en un paquete que venía compitiendo desde hace un par de temporadas atrás. La llegada de Lewis Hamilton solo trajo dudas y no aportó como un campeón del mundo generalmente hace.

No quiere decir que la culpa fue del piloto británico, el equipo tuvo un retroceso en todo sentido. Esto obliga a los de Maranello a tener un año estelar en la temporada 2026. El nuevo reglamento abre una oportunidad de dar los pasos correctos para pelear por el campeonato de constructores y pilotos.

Los test de España (pretemporada F1) se mirarán con lupa y se intentará entender el auto y sus prestaciones lo más posible. La idea es ir desarrollando la velocidad a medida que avance la temporada; por lo que la prioridad es la fiabilidad y el entendimiento de cada un de las piezas nuevas.

Calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026