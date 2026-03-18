Champions League: Fermín López anotó este golazo al Newcastle

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El FC Barcelona es otro equipo en el segundo tiempo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Newcastle. Los blaugranas salieron con otro ritmo y así lo comprobó el tanto de Fermín López para el 4-2.

El mediapunta culé completó un gran contragolpe 51', a pase de Raphinha, que lo dejó con campo y espacio para el mano a mano ante el guardameta Aaron Ramsdale.

Este vino a ser el sexto tanto del canterano azulgrana en esta edición de la Liga de Campeones en nueve partidos que ha disputado, en el que también suma cuatro asistencias.

Por su parte, este gol viene como anillo al dedo para los blaugranas, que ya empiezan a sentenciar la serie, que llegó a este compromiso con un global 1-1 en la ida.