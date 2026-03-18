Champions League

Champions League: Fermín López anotó este golazo al Newcastle

Fermín López anotó su sexto tanto en esta edición de la Liga de Campeones en nueve partidos que ha disputado

Por

Meridiano

Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 03:22 pm
Champions League: Fermín López anotó este golazo al Newcastle
Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona es otro equipo en el segundo tiempo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Newcastle. Los blaugranas salieron con otro ritmo y así lo comprobó el tanto de Fermín López para el 4-2. 

El mediapunta culé completó un gran contragolpe 51', a pase de Raphinha, que lo dejó con campo y espacio para el mano a mano ante el guardameta Aaron Ramsdale.

Este vino a ser el sexto tanto del canterano azulgrana en esta edición de la Liga de Campeones en nueve partidos que ha disputado, en el que también suma cuatro asistencias.

Por su parte, este gol viene como anillo al dedo para los blaugranas, que ya empiezan a sentenciar la serie, que llegó a este compromiso con un global 1-1 en la ida.

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras Venezuela
Miércoles 18 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?