Optimismo total en el establo de Rafael Alemán Jr. para la jornada dominical en La Rinconada

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La labor semanal de Meridiano Web durante las jornadas de ajustes en el Hipódromo La Rinconada dista de ser un secreto; representa, en cambio, un servicio crucial para la comunidad hípica venezolana. Esta cobertura especializada tiene un objetivo claro: ofrecer a los aficionados los datos más relevantes y precisos, herramientas vitales para el análisis de sus jugadas en el Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

La mañana de este jueves 26 de marzo ratificó este compromiso con la información de primera mano. En las inmediaciones de los 1.400 metros, el equipo editorial sostuvo un encuentro con el destacado entrenador Rafael Alemán Jr., profesional que alista a dos de sus pupilos con opciones claras de éxito para la cartelera del próximo domingo.

Alemán Jr. detalló el estado físico de sus ejemplares y la planificación estratégica para esta nueva reunión. El preparador confía en el rendimiento de su establo, a pesar de la exigencia de los lotes en disputa.

El primer compromiso es a la altura de la sexta carrera, primera del loto por intermedio del ejemplar Zio Giaccof.

- Este ejemplar mantiene una línea de rendimiento ascendente. Tras su victoria reciente, ratificó su calidad en el lote superior con una actuación destacada. Mi convicción es que la distancia actual favorece su estilo de carrera y potenciará su capacidad de respuesta en el tramo final.

Su condición física en cancha es óptima. Si bien la competencia presenta un equilibrio notable entre los inscritos, la recomendación para la afición es clara: mantengan a este pupilo en sus diferentes combinaciones. El nuestro posee los argumentos necesarios para decidir la carrera y asegurar un lugar en el marcador.

Luego en el segunda válida del 5y6 nacional en el tiro de 1.300 metros, debe ensillar al castaño Tank Abbott.

- Este ejemplar exhibe una condición espectacular en sus desplazamientos sobre la pista. Existe la plena seguridad de que el pupilo del Team 27 decida la carrera en el recorrido de 1.300 metros, a pesar del reto que representan rivales de la talla de Calgary y Macuto.

La recomendación para la afición es absoluta: mantengan a este caballo en todas sus combinaciones del 5y6 nacional. Su excelente estado físico actual lo acredita incluso para el triunfo. El equipo mantiene la confianza en una actuación de primer nivel y los invita a ligar con fe el éxito de nuestro establo este domingo