Búsqueda de poder en Fenway: Boston va a la caza de un bate élite 

Suscríbete a nuestros canales

Tras el doloroso cambio del dominicano Rafael Devers en junio pasado y la reciente decisión de Alex Bregman de salirse de su contrato, la gerencia de Fenway Park se enfrenta a una misión ineludible: encontrar un nuevo cañón para el corazón de su alineación.

La urgencia es palpable. Sin una figura de peso que inspire respeto en el plato, Boston corre el riesgo de quedarse rezagado en una División Este de la Liga Americana que no perdona la falta de ofensiva. Afortunadamente para los patirrojos, la "Estufa Caliente" ofrece opciones de alto calibre, y los rumores ya vinculan al equipo con tres nombres estelares.

¿El regreso de Bregman o una apuesta por el "oso polar"?

La primera gran incógnita gira en torno a Alex Bregman. Aunque el tercera base optó por la agencia libre al finalizar la temporada, un reencuentro no está descartado. Sin embargo, si las negociaciones con Bregman no fructifican, Boston tiene un "Plan B" que podría ser igual de impactante.

Según Jon Paul Morosi, colaborador de MLB Network, la estrategia de Boston parece binaria y agresiva: "Creo que los Medias Rojas volverán a firmar a Bregman o harán una búsqueda total por el Oso Polar".

Pete Alonso, el toletero de poder que ha sido sinónimo de jonrones en Nueva York, encajaría perfectamente en las dimensiones del Fenway Park, ofreciendo esa cuota de cuadrangulares que la afición extraña.

La nostalgia tiene Nombre: Kyle Schwarber

Otro rumor que ha cobrado fuerza en las últimas horas apunta a un viejo conocido. Morosi reportó este martes que la gerencia de Boston ya ha estado "en contacto con los representantes de Kyle Schwarber".

Schwarber dejó una huella imborrable en su breve paso por el equipo en 2021, siendo pieza clave para alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de firmar un contrato millonario (4 años y $79 millones) con los Filis. Su perfil de bateador zurdo de poder es, históricamente, el tipo de jugador que prospera en Boston, y su regreso sería recibido con brazos abiertos por una fanaticada que valora su estilo de juego.

Bo Bichette: la opción versátil

Finalmente, Rob Bradford de WEEI ha puesto sobre la mesa el nombre de Bo Bichette. El infielder se perfila como uno de los agentes libres más codiciados debido a su capacidad para batear y su versatilidad defensiva.

Aunque Bichette tendrá una larga lista de pretendientes buscando sus servicios como campocorto, Boston pondera si su bate podría ser la chispa que necesita el lineup, independientemente de la posición defensiva que termine ocupando.

Con la chequera lista y la necesidad clara, los Medias Rojas se preparan para un invierno movido. Ya sea trayendo de vuelta a Bregman o Schwarber, o apostando por nuevas figuras como Alonso o Bichette, el mensaje es claro: en 2026, Boston quiere volver a dar miedo con el madero.