Ruddy Rodríguez actualiza estado de salud de familiar, tras accidente

En el 2025 la actriz venezolana Ruddy Rodríguez informó sobre el accidente de su sobrino Kenny Castillo Rodríguez. La artista había pedido oraciones para su familiar, por un coma inducido debido a polifracturas en varias partes del cuerpo.

La protagonista de la exitosa novela “Niña Bonita”, se había mostrado con lágrimas y muy preocupada por la situación, que era crítica y con altos costos.

Actualización de Ruddy

La noche del viernes 23 de enero, la exreina de belleza actualizó el estado de salud del joven. A través de un video Rodríguez expresó palabras de agradecimiento a los especialistas del hospital Domingo Luciani en El Llanito, por todas las atenciones.

Kenny se encuentra de alta desde hace días, en total recuperación y en los cuidados de su familia, en especial de su madre Rina Rodríguez, quien lo atiende.

“No tenemos palabras para agradecer todo lo que hicieron por la salud de mi sobrino, en el hospital. Las muestras de cariño de todos las recibimos con enorme cariño y agradecimiento por el buen corazón", expresó.

Ruddy destacó en el clip que el accidente del hombre, es el más fuerte que ha vivido la familia Rodríguez, pero siempre unidos y con la fe en Dios.

¿Qué le pasó?

Fue en octubre que la querida artista de 58 años, informó del accidente, cuya magnitud le arrebató la tranquilidad a la familia Rodríguez.

Aunque no notificó qué tipo de accidente había tenido Kenny, se había mantenido muy aferrada a Dios para la mejoría, ya que considera a su sobrino como un hijo.

La nacida en Anaco y Miss Venezuela Mundo 1985, comentó que aún necesitan algunas cosas para la recuperación, pero se mantiene unidos de que todo llegará. “Gracias al hospital, mi eterno cariño para ustedes”, finalizó.