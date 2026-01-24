Mariángel Ruiz vivió delicado percance: "Fueron irrespetuosos"

Suscríbete a nuestros canales

Mariángel Ruiz utilizó su perfil de Instagram para contar el mal momento que vivió hace días en el estado Aragua. La actriz y Miss Venezuela 2002, estaba en la compañía de un fotógrafo y maquillador, cuando fueron detenidos por agentes policiales.

Sin nada de tapujos, Ruiz comentó que todo comenzó cuando estaban buscando una bomba de gasolina, en la que había una alcabala policial, quienes los detuvieron y comenzaron con un extraño registro de sus pertenecías.

Mariángel rompe el silencio

La virreina universal narró que todo estaba marchando con tranquilidad, pero luego la situación escaló cuando comenzaron a registrar cada parte de su cartera y del carro, de una manera irrespetuosa.

“Uno de ellos tenía una actitud muy grosera, nos hizo bajar del carro para buscar en los asientos, a quitar las alfombras del carro y revisando de todo. Yo estaba muy molesta por la actitud que el funcionario tenía”, dijo.

Comentó que aunque le explicó al hombre que solo quería llenar el tanque de gasolina, ya que estaba a punto de caer la noche, el funcionario siguió registrando todo.

“Registró toda mi cartera, yo tengo en mi carterita el tratamiento por la situación neurológica que presento, mis pastillas. Él sacó los medicamentos y me preguntó por los récipes. Quisiera saber si eso es legal”, indico.

Molestia de la criolla

La protagonista de la exitosa novela “La viuda joven”, informó que el hombre la estaba acusando de comprar las pastillas de manera ilegal, situación que rechazó totalmente y pidió respeto por la condición que cualquier persona pueda presentar.

La criolla quedó con el mal rato de la situación policial, que terminó con dejarla ir en la oscuridad de la noche, situación que le preocupada.

“Eso es algo ilegal, es solo un tratamiento médico, otro de su compañero le dijo que se le estaba pasando la mano conmigo. Lo comparto para drenar lo que está fuera de lugar. No es nada legal que revisen una cartera”, finalizó.