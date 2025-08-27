Robert Suárez sigue cuchillo y se afianza como el mejor cerrador de las Grandes Ligas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 de Robert Suárez definitivamente está siendo cosa seria. El venezolano es una de las piezas importantes de los Padres de San Diego en su lucha por el título de la División Oeste de la Nacional, en donde se encuentran en una batalla codo a codo contra los siempre complicados Dodgers de Los Ángeles.

Durante esta pelea tan pareja, el relevista criollo ha cargado con el peso de ser el encargado de bajarle la persiana a los triunfos de su equipo, y de momento, se puede decir que ha cumplido su cometido de gran manera, ya que se ha afianzado como el cerrador más importante de la temporada.

Este martes 26 de agosto, Robert Suárez volvió a demostrar la razón por la que el manager Mike Shildt confía tanto en él, al lograr un importante y decisivo rescate en el segundo juego de la serie entre los Padres de San Diego y los Marineros de Seattle, para atornillarse como el mejor taponero de la Liga Nacional, y seguir en la pelea por ser el líder indiscutido de las Grandes Ligas.

Otro salvado para Robert Suárez

Los Padres de San Diego visitaron a los Marineros de Seattle el martes 26 de agosto, para buscar revancha del primer juego, en el que Seattle se llevó un importante y cerrado triunfo por pizarra de 9-6. El equipo fraile cumplió su misión, al sellar una victoria dramática por marcador de 7-6.

Como ya es costumbre en los momentos de apremio, Robert Suárez subió a la lomita en el noveno episodio, con la misión de sacar tres outs y darle a los Padres una victoria importante que los mantuviera a un juego de los Dodgers. El venezolano se mostró sobrio en el montículo, y logró retirar a los tres bateadores que enfrentó con tan solo 14 lanzamientos, para así sumar su rescate número 35 de la zafra.

Con este nuevo juego salvado, Robert Suárez se afianza como líder indiscutible en este renglón en la Liga Nacional, y mantiene una ventaja de cinco salvamentos con respecto a su más cercano perseguidor, Trevor Megill. Además, el oriundo de Bolívar no le pierde la pisada a Carlos Estévez, de Kansas City, con quien comparte el liderato general de las Grandes Ligas. Sin duda, ha sido referencia entre los cerradores en 2025.