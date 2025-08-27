El insólito récord que consiguió el venezolano Martín Pérez (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Martín Pérez tuvo una sólida salida el pasado martes 26 de agosto en la temporada 2025 de Grandes Ligas, demostrando que está saludable y en condiciones de aportar cosas positivas a los Medias Blancas de Chicago. El lanzador venezolano mostro un notable control ante los Reales de Kansas City, pero no pudo evitar la derrota 5-4 de su equipo.

"El De Las Matas", como es apodado, realizó su tercera apertura desde que volvió de la lista de lesionados y realmente brilló desde la lomita, dejando claro que está 100% recuperado para aportar cosas positivas a esta organización de la Liga Americana.

Récord curioso para Martín Pérez

Según Opta Stats, Pérez entró a los libros de historia de las Grandes Ligas con una marca tan brillante como insólita. Se convirtió en el único lanzador de la era moderna de la MLB en lanzar más de 7.0 entradas en blanco, permitir apenas un imparable (o ninguno), dejar el juego con una ventaja de cuatro o más carreras… y, aun así, no acreditarse la victoria. Un escenario que refleja tanto su dominio absoluto en el montículo como la dureza y lo impredecible del béisbol.

La actuación del criollo fue impecable en cada detalle, evidencia lo injusto que a veces puede ser el resultado individual dentro de un deporte colectivo. Aunque su nombre no quedó registrado en la columna de ganadores, sí lo hizo en la de los récords históricos. Un recordatorio de que en la MLB no siempre premia al protagonista principal, pero sí reconoce y celebra hazañas que trascienden el marcador final.

Tras esta curiosa marca, Martín Pérez colocó su efectividad en la temporada 2025 en 2.02, con 0.95 de WHIP, récord de 1-3 y 32 ponches, todo esto en siete juegos.