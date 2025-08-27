Eugenio Suárez ingresa a esta selecta lista que tenía solo cuatro peloteros (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez continúa aumentando sus registros vitalicios en la temporada 2025 de Grandes Ligas y el pasado martes llegó al centenar de carreras remolcadas. El ahora pelotero de los Marineros de Seattle también superó la barrera de los 40 jonrones y sin duda es uno de los mejores peloteros venezolanos de la actualidad.

"Geno" ha ido de menos a más con el equipo de Seattle y que esté produciendo con su madero en los últimos días, es una buena noticia para esta franquicia que está en busca de la clasificación a la Postemporada 2025 del mejor beisbol del mundo.

Eugenio Suarez se une a bateadores de élite

Suárez se unió a un grupo élite de bateadores al registrar cuatro temporadas con más de 100 carreras impulsadas desde 2018, una hazaña que lo coloca al nivel de superestrellas consolidadas como José Ramírez, Pete Alonso, Manny Machado y Nolan Arenado. Este logro refleja no solo su poder al bate, sino también su consistencia a lo largo de los años, demostrando que puede ser un productor confiable en el corazón de la alineación. Cada temporada con 100 o más impulsadas refuerza la capacidad del criollo para responder en los momentos decisivos y mantener su impacto ofensivo en el más alto nivel.

La inclusión de "Bolibomba" en este grupo selecto confirma su estatus como uno de los peloteros más productivos de su generación. No es casualidad que su nombre aparezca junto al de jugadores que constantemente son candidatos a premios individuales y piezas fundamentales de sus equipos.

En 130 juegos este 2025, Eugenio Suárez acumula 111 hits, entre ellos 23 dobles y 41 jonrones. Además, cuenta con 101 carreras remolcadas, 76 anotadas y average de .235.