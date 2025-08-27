MLB: Solo dos equipos esconden una dupla de 30+ jonrones en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El cuadrangular es el grito más potente en Grandes Ligas y encontrar a un pelotero que lo domine ya es valioso. Sin embargo, tener una dupla que supere los 30 jonrones es un privilegio que no todos pueden tener. En 2025, solo dos franquicias lograron el premio gordo ofensivo.

Marineros de Seattle con Cal Raleigh (50 HR) y Eugenio Suárez (41 HR) han registrado un año histórico para sus carreras y equipos. Por otra parte, Angels de Los Ángeles con Taylor Ward (30 HR) y Jo Adell (30 HR), peloteros de mucho poder ofensivo que explotaron en 2025.

Marineros y Angels han visto en el cuadrangular su vía de escape para solucionar juegos cerrados y complicados. Los 4 sluggers antes mencionados son sinónimos de resolver juegos o dar ventajas con batazos de cuatro esquinas; convirtiéndose en recursos claves para las victorias.

Números de los jonroneros de Marineros y Angels en 2025

La temporada 2025 de Grandes Ligas han visto el despertar de poder ofensivo de Cal Raleigh, Eugenio Suárez, Taylor Ward y Jo Adell. Cuatro peloteros con números sólidos y una consistencia que da miedo en el plato, con el único objetivo de mejorar a sus equipos jonrón a jonrón.

Números de Cal Raleigh en 2025

- 130 juegos, 489 turnos, 87 anotadas, 120 hits, 19 dobles, 50 jonrones, 107 impulsadas, 76 boletos, 156 ponches, 14 bases robadas, .245 promedio, .352 OBP, .591 SLG, .943 OPS

Números de Eugenio Suárez en 2025

- 130 juegos, 473 turnos, 76 anotadas, 111 hits, 23 dobles, 41 jonrones, 101 impulsadas, 37 boletos, 148 ponches, 3 bases robadas, .235 promedio, .308 OBP, .543 SLG, .851 OPS

Números de Taylor Ward en 2025

- 130 juegos, 488 turnos, 74 anotadas, 113 hits, 29 dobles, 2 triples, 30 jonrones, 94 impulsadas, 62 boletos, 147 ponches, 3 bases robadas, .232 promedio, .317 OBP, .484 SLG, .801 OPS

Números de Jo Adell en 2025

- 125 juegos, 427 turnos, 51 anotadas, 100 hits, 15 dobles, 1 triple, 30 jonrones, 81 impulsadas, 29 boletos, 121 ponches, 4 bases robadas, .234 promedio, .298 OBP, .481 SLG, .783 OPS