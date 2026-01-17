LMB: Lanzador de Leones del Caracas es oficializado por Leones de Yucatán

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 17 de abril comenzará la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y equipos como Leones de Yucatán no han tardado en firmar peloteros para reforzarse de la mejor manera. Justamente, durante la tarde de este sábado los melenudos hicieron oficial la contratación de un lanzador perteneciente a Leones del Caracas.

Unos Leones fortalecidos

La figura en cuestión es Ricardo Rodríguez. Como algunos saben, el oriundo de Maracay no solo fue uno de los brazos más utilizados por el manager José Alguacil durante la temporada 2025-2026 de la LVBP, sino también el más efectivo del bullpen.

Asimismo, cabe mencionar que el venezolano vestirá su tercer uniforme en la LMB. Y es que previo a Leones de Yucatán, defendió la causa de Toros de Tijuana (2023 y 2024), así como El Águila de Veracruz (2024).

Números de Ricardo Rodríguez en la temporada 2025-2026 de la LVBP