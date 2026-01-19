Luces, cámara y triples: El elenco estelar para el All-Star de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha hecho oficiales los quintetos titulares para el All-Star Game 2026, y el panorama del baloncesto profesional ha cambiado para siempre. En una edición que marca el estreno del espectacular Intuit Dome en Inglewood, las votaciones de los aficionados, jugadores y prensa han dejado un mensaje claro: la transición generacional ha culminado y el dominio global es absoluto.

El choque de dos mundos

Por primera vez bajo el nuevo formato de competencia, el All-Star enfrentará directamente al talento local frente a la armada extranjera, una decisión de la liga para elevar la competitividad tras años de críticas al nivel defensivo del encuentro.

La armada internacional: Un "Dream Team" global

El equipo del Mundo se presenta, sobre el papel, como uno de los quintetos más dominantes jamás reunidos. Luka Dončić, ahora vistiendo la mística púrpura y oro de los Lakers, lideró las votaciones globales, consolidándose como el nuevo ídolo de la ciudad.

En la pintura, el poderío es aterrador: el serbio Nikola Jokić y el griego Giannis Antetokounmpo aportan la veteranía de múltiples MVP y campeonatos, mientras que el fenómeno francés Victor Wembanyama hace su entrada triunfal como titular, redefiniendo los límites físicos del juego. La conducción queda en manos de Shai Gilgeous-Alexander, el arquitecto canadiense que ha llevado a Oklahoma City a la élite.

Estados Unidos: El resurgir del Este y la leyenda de Curry

Estados Unidos responde con una mezcla de juventud explosiva y el tiro exterior de la mayor leyenda viva del juego. Stephen Curry se mantiene como el único estandarte de la vieja guardia, siendo el jugador más votado de su país y el puente entre dos épocas.

La gran sorpresa llega desde Michigan: Cade Cunningham ha devuelto el brillo a los Pistons, logrando su primera titularidad All-Star tras una temporada de consagración. El núcleo de la Conferencia Este domina el resto del perímetro con el liderazgo de Jalen Brunson en Nueva York, la potencia Jaylen Brown en Boston y la velocidad supersónica de Tyrese Maxey, quien consolida a Filadelfia en la élite mediática.

Un cambio de guardia histórico

Más allá de los nombres, esta selección marca hitos que quedarán grabados en los libros de historia. El dato más impactante es, sin duda, el fin de una era: por primera vez en 21 años, LeBron James no figura en el quinteto titular, una estadística que simboliza el ocaso de la época dorada que dominó el siglo XXI.

Este cambio de mando se ve reforzado por el abrumador poderío internacional; tres de los cinco titulares del equipo mundial ya cuentan con trofeos MVP en sus vitrinas, lo que plantea un reto sin precedentes para el orgullo estadounidense. Además, el factor de la localía jugará un papel curioso: con la reciente mudanza de Dončić a Los Ángeles, la afición angelina ha volcado su apoyo hacia una estrella extranjera para representar a la ciudad, compensando la ausencia de figuras de los Clippers en el esquema inicial del nuevo Intuit Dome.