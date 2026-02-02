Golden State Warriors comprometido con la rehabilitación de Jimmy Butler

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de profunda incertidumbre para la franquicia, los Golden State Warriors han enviado un mensaje contundente de lealtad y estabilidad. La organización ha comunicado oficialmente a Jimmy Butler que se mantendrán a su lado incondicionalmente mientras inicia un complejo proceso de rehabilitación de un año, tras confirmarse la gravedad de su reciente lesión.

El Diagnóstico: Rotura del Ligamento Cruzado Anterior (ACL)

La noticia que sacudió los cimientos del Chase Center a mediados de enero ha sido confirmada: Butler sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en su rodilla derecha durante el encuentro frente a su antiguo equipo, el Miami Heat.

La aparatosa caída, ocurrida en el tercer cuarto del partido, no solo puso fin a su prometedora temporada 2025-26, sino que plantea un largo camino de recuperación que se extenderá hasta la próxima campaña.

De acuerdo con el reportero de The Athletic, Nick Friedell, la directiva de los Warriors ha sido explícita en su apoyo:

"Incluso en días recientes, una fuente de la liga afirmó que los Warriors le han dejado claro a Butler que van a mantenerse a su lado mientras comienza su rehabilitación de un año".

Impacto en los Planes de Mercado y la "Operación Giannis"

Este compromiso adquiere una relevancia especial en el contexto del cierre del mercado de traspasos. A pesar de que los Warriors están inmersos en negociaciones históricas por Giannis Antetokounmpo, la organización ha decidido —por el momento— retirar el nombre de Butler de las conversaciones de canje.

Aunque el contrato de Butler ($54.1 millones esta temporada y $56.8 millones para la 2026-27) era visto inicialmente como la pieza salarial necesaria para atraer a otra superestrella, el General Manager Mike Dunleavy Jr. parece priorizar la cultura de lealtad del equipo. Los Warriors visualizan un futuro a medio plazo donde un Butler recuperado se una a un potencial "Super-Equipo" liderado por Stephen Curry.